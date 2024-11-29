Filli Boya'dan şehirlerde 'Hayata 1 Renk Neşe' hareketi

Türkiye'nin dört bir yanındaki 3 binden fazla okulun sağlıklı ve modern eğitim şartlarına sahip olması ve çocukların daha iyi şartlarda eğitim almalarını desteklemek amacıyla 'Filli Okul' projesini yürüten Filli Boya, okullar dışında kamusal birçok alanın güzelleştirilmesine de katkıda bulundu.

11 Millî Saray'ın restorasyon çalışmalarını gerçekleştirirken 'Ebedi Destekçisi' olduğu Çanakkale Tarihi alanın da yenilenmesini sağlayan Filli Boya, şimdi ise yeni bir hareket başlatıyor. 'Hayata 1 Renk Neşe' adı verilen proje, Türkiye'nin dört bir tarafındaki kamusal alanların, tasarımın gücü ve renklerle güzelleşmesini sağlamayı amaçlıyor.

"ANADOLU'NUN İLHAM VE UMUT VEREN MİRASINI TAŞIYORUZ" Kuruldukları ilk günden bu yana topluma fayda sağlayarak gelişmeyi ilke edindiklerini ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi kendilerine misyon edindiklerini belirten Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, "Nippon Paint Betek olarak Türkiye'nin 81 ilinde 5 binden fazla bayimiz var. Biz tabelamızın olduğu her ilde o ilin yerel değerlerini sahiplenerek, o bölgenin insanlarının kıymet verdiği çevresel ve kültürel değerlerin korunması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz zaman ile ilgili pek çok olumsuz duygu var olsa da biz her zaman umut var diyoruz… Umudu hiçbir zaman elden bırakmadan yeni olasılıkları, yeni dünyaları keşfetmeye ve kendimizi bu süreçlerde özgürce ifade etmeye ihtiyacımız var. Bu nedenlerle Filli Boya olarak 2025 yılı için belirlediğimiz Yılın Renk Paleti ile birlikte 'Hayata 1 Renk Neşe' hareketimizi başlatıyoruz. Hayata 1 Renk Neşe hareketiyle, hayatı güzelleştirmek için yetkinliğimiz, deneyimimiz ve görgümüzün yanı sıra işin tasarım alanındaki uzmanlarını da içine dahil ettiğimiz projelerle; insanların toplu olarak bulundukları, birlikte var oldukları, nefes aldığı, hayata bağlandığı kamusal alanları boyayıp renklendirerek canlandırmaya kararlıyız. Anadolu'muzun 10 bin yılı aşkın medeniyet birikimini, insanlığa ilham ve umut veren mirasını taşıyoruz. Topraklarımız umut yuvası. Bu umut mirasını, iklimini, renklerimiz ile parklarımızda, ortak alanlarımızda paylaşarak umudu ve pozitif gelecek etkisini yayacağız" dedi.

REKLAM Projenin startı Abbasağa Parkı'ndan veriliyor “Hayata 1 Renk Neşe” hareketinin ilk adımı İstanbul Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı'nda atıldı. Filli Boya, Beşiktaş Belediyesi iş birliği ve Pekmez X Boz Mimarlık Ofisi'nin tasarımlarıyla Abbasağa Parkı'nı renklendirdi, yeniledi. Parkın giriş kapılarından banklara, amfi meydanından merdivenlere ve çocuk oyun alanlarına, insana dokunan her bölgesi Filli Boya'nın 2025 renk paletinin 6 rengi ile yeni bir yüze büründü. Sivil toplum çalışmalarını desteklemek ve sosyal sorumluluk alanında varlık göstermek amacıyla Filli Boya'nın 20 çalışanı da boyama çalışmalarına destek verdi.

Kamu kurumlarına çağrı Halkın kullanımına açık noktaları hayata renk katan neşe hareketine dahil etmek için kolları sıvadıklarını söyleyen Tayfun Küçükoğlu, “Amacımız, renklenen alanların sayısını daha da artırarak umudu ve neşeyi yaymak. Bir arada olmaya teşvik etmek. Bu nedenle özellikle kamu kurumlarına, yerel yöneticilere bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Zengin ürün yelpazemiz, deneyimimiz ve yetkinliğimizden insanları buluşturan farklı alanların da faydalanmasını istiyoruz. 81 il 922 ilçemize aynı umut ve heyecan ile yakınız. Bizimle iş birliğinde olan tasarımcılarla birlikte buna hazırız. Dahil olmak isteyenlere kapımız açık. Bir yıl içerisinde hava koşulları, tasarım ve diğer ön hazırlık zamanlarını da dikkate alarak pek çok kamusal alanı renklendirerek umut ve neşe noktasına çevirmeyi hedefliyoruz” dedi.