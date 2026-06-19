Final serisinin MVP'si Wade Baldwin!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin oldu.
Giriş: 19 Haziran 2026 - 23:02 Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin kazandı.
ABD'li oyuncu, final serisindeki ilk maçta 16, ikinci müsabakada 17, üçüncü karşılaşmada 7 ve dördüncü mücadelede 21 sayı kaydederek şampiyonlukta önemli rol oynadı.
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