FHGE'yi son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya kıyasla güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda artış bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla zayıfladı.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki döneme kıyasla güçlendi. Gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise bir önceki dönem seviyelerinde devam etti.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak ise son 3 ayda iyileşme olduğunu bildirenler lehine olan seyir, kötümser olduğunu bildirenler lehine döndü ve gelecek 3 aya ilişkin iyileşme yönlü beklentiler yerini kötümser yönlü beklentilere bıraktı.

Temmuz ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 8,7 ve 3,9 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 11,3 puanlık azalış oldu.

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