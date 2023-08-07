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        Haberler Yaşam Fındık Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Fındık Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

        Fındık fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Fındık fidanı ne kadar sürede meyve verir?

        Fındık yetiştiriciliği, özen, sabır ve doğru bilgi gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte fındık fidanı seçiminden dikimine, bakımından meyve verme zamanına kadar bir dizi önemli adım vardır. Fındık fidanı nasıl yetiştirilir? Fındık fidanı kaç günde bir sulanır? İşte hemen herkesin severek tükettiği fındığın yetiştirilme süreci ile ilgili tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 23:26
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        Fındık fidanı ne zaman dikilir?
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        Fındık fidanı yetiştirmek oldukça değerli bir tarımsal faaliyet olarak kabul edilir. Dünya çapında fındık üretiminin lideri olan Türkiye'nin birçok bölgesinde, fındık fidanları başarıyla yetiştirilebilir. Ancak, bu süreç dikkatli planlama, düzgün dikim, uygun sulama ve hedefli bakım gerektirir. Bu yazımızda fındık fidanı dikiminden, bakımına, hangi ayda dikileceğinden meyve verme zamanına kadar tüm süreci açıklayacağız.

        Fındık Fidanı Genel Özellikleri

        Fındık, Betulaceae ailesine aittir ve Corylus cinsi altında sınıflandırılır. Fındık ağaçları genellikle 3-5 metre yüksekliğe ulaşabilen, geniş ve yayılım gösteren bir kök sistemi ile karakterize edilen yaprak döken ağaçlardır. Çiçeklenme mevsimi Mart-Nisan ayları arasında olup, Mayıs sonuna kadar devam eder.

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        Fındık Fidanı Ne Zaman Dikilir?

        Fındık fidanı dikimi için en uygun zaman sonbahar veya ilkbaharın başlangıcıdır. Bunun yanında dikim mevsimine geç kalınası ve kış mevsiminin sert geçtiği bölgelerde ilkbaharda da dikim gerçekleştirilebilir.

        Fındık Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

        Fındık fidanı yetiştirmek hassas bir işlem olsa da birkaç temel adımı izleyerek başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir. İşte fındık fidanı yetiştirme sürecinin aşamaları:

        • Fidanın Seçimi: Fındık yetiştiriciliğinde ilk adım, sağlıklı ve kaliteli bir fidan seçmektir. Fidanın sağlıklı olması, ileride karşılaşılabilecek hastalık ve zararlılarla mücadelede önemli bir faktördür. Yüksek kaliteli fidanlar genellikle düzgün ve hasarsız kök yapısına, canlı ve elastik dallara ve sağlıklı bir gövdeye sahiptir.
        • Toprak Hazırlığı: Fındık ağaçları derin, iyi drenajlı toprakları tercih eder. Toprak pH'ının nötr veya hafif asidik olması idealdir. Toprağın hazırlanması sürecinde, organik madde eklemek toprağın verimliliğini artırabilir.
        • Dikim: Fidanları dikmeden önce, fidanın kök toplamının 1,5-2 katı genişliğinde ve derinlikte bir çukur açılmalıdır. Fidanlar çukura yerleştirilir ve toprak, fidanın kök toplamına tamamen gömülü olacak şekilde geri doldurulur. Toprak, fidanın etrafında hava boşluklarını gidermek için iyice bastırılmalıdır.
        • Sulama: Fidanların ilk dikildikleri dönemde düzenli ve yeterli sulamaya ihtiyaçları vardır. Genellikle haftada bir kez sulama yeterlidir, ancak toprağın nem durumuna ve hava koşullarına göre ayarlamalar yapılabilir.
        • Budama: Fındık ağaçları, genellikle her yıl geç kış veya erken ilkbahar döneminde budanmalıdır. Budama, ağacın şeklini düzenler ve daha sağlıklı ve verimli bir büyüme için eski veya hasarlı dalları temizler.
        • Gübreleme: Fındık ağaçları yılda bir veya iki kez gübrelenmelidir. Genellikle ilkbaharın başında bir kez ve yazın sonunda ikinci kez gübreleme yapılır.
        • Hastalık ve Zararlı Kontrolü: Fındık ağaçları, çeşitli hastalıklar ve zararlılara karşı savunmasız olabilir. Bu nedenle düzenli kontrol yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

        Fındık Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

        Fındık fidanının sulanma sıklığı, toprağın nem durumuna ve iklim koşullarına bağlıdır. Ancak genel bir kural olarak, fidanlar genellikle haftada bir kez sulanmalıdır.

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        Fındık Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

        Fındık fidanları genellikle dikildikten sonra 3-4 yıl içinde meyve vermeye başlar. Ancak bu süre, fidanın türüne, dikim koşullarına ve genel bakımına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

        Fındık Fidanı Hangi Ay Dikilir?

        Fındık fidanı dikimi ekim ayından itibaren ilkbaharda ağaçlara su yürüyene kadar gerçekleştirilebilir. Kışların ılık geçtiği yerlerde ekim-kasım aylarında, kış mevsiminin soğuk ve sert geçtiği yerlerde ise şubat-mart aylarında dikim yapılabilir.

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