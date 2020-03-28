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Fiorentina, Fatih Terim'i en iyilerden seçti

İtalyan ekibi Fiorentina, kulüp tarihinde forma giymiş futbolculardan en iyi 11 seçerken teknik direktör olarak ise Fatih Terim'i belirledi

Fiorentina

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm Avrupa'da ligler ertelenirken takımlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken etkinliklere imza atıyorlar. İtalyan ekibi Fiorentina da Roma'ya medyan okuyup "gelmiş geçmiş en iyi 11" trendine katılırken kadroda "Frey, Ujfalusi, Kroldrup, Savic, Vargas, Dunga, Rui Costa, Antognoni, Salah, Batistuta, Mutu" kendisine yer buldu. Mor Menekşeler, teknik direktör olarak ise 2000-2001'de takımı çalıştıran Fatih Terim'i seçti. Fiorentina'nın bu paylaşımı büyük ilgi gördü.

 

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