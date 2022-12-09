Fırat Fidan: Rezerv Lig yerine B takım olmalı

Beşiktaş'ın altyapılardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'e konuştu. Fidan, akademiden yeni isimleri çıkarmaya devam edeceklerini belirtirken tesis projeleri ve B takımı hedefleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Fırat Fidan'ın sözleri...

"A TAKIMA YÜKSELEN FARKLI İSİMLER DE DUYACAĞIZ" "Altyapıdan A takıma yükselen farklı isimler de duyacağız. Altyapıdan ne kadar çok oyuncuyu A takımla kaynaştırabilirsek, onlarla beraber içeride tutabilirsek yükselme şansları, başka takımlarda oynama şansları ve yurt dışına gitme şansları olabiliyor. Koyduğumuz hedefler kısa vadeli değil, uzun vadeli. Uzun vadeli hedefler de kendisini gösteriyor. İlk Sergen Yalçın hocayla bir kültür oluşturmaya çalıştık ama dönem şampiyonluğa da koşarken biraz da zor oldu oynatmak. Ama orada kurguladığımız, Beşiktaş'ın DNA'sında yer alan altyapı, meyvelerini vermeye başladı. Sergen Yalçın'dan sonra Önder Karaveli ve Valerien Ismael ile de bunu sürdürmeye çalıştık. Aslında bu oyuncuların hepsi, planlamamızda elit oyuncu dediğimiz oyuncular. Aslında daha fazlası da var."

"HOCALARIN DA AYNI ZİHNİYETTE OLMASI LAZIM" "Biz 2019'da göreve geldiğimizden itibaren her sene 35-40 tane yeni oyuncu kattık kadroya. Onlar da gelecek. Hatta şu an U15, U16 ve U17'de inanılmaz derecede bir oyuncu çıkarma potansiyeli var. Ama bunların da çıkması için de hocaların da o zihniyette olması lazım. Zira Şenol hoca da ilk geldiği dönemde altyapı konusunda herkes tarafından eleştiriliyordu ama ikinci dönemine başlayan Şenol hocamız da kampa 10 tane altyapı oyuncusuyla gitti. Bu da hocaların zihniyetinin bizimle doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Oradaki en temel sebeplerden birisi de başkanın duruşu. Başkanımız da 2019'da 'Altyapıya önem veren bir Beşiktaş göreceksiniz' demişti. Yine hala aynı plan doğrultusunda devam ediyoruz."

"SADECE OYUNCULAR DEĞİL, EKİP DE A TAKIMA ÇIKACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIYOR" "Altyapıda biz sadece oyuncu çıkarmıyoruz. Hocalarımız da bu doğrultuda çalışıyorlar. Hocalar dışında psikoloğumuz, diyetisyenimiz de A takıma çıkacakmış gibi görevlerini sürdürüyor. Önder Karaveli ile beraber 'Futbol Gelişim Direktörlüğü'nü kurmamızdaki en önemli neden de buydu. Futbol Gelişim Direktörlüğü iki taraf arasındaki köprüyü sağlayacak. Yıllardır altyapıdan oyuncuların yükselememesinin en temel sebebi aslında oyuncu olmaması değil. Onlar sürekli vardı. Oradaki sıkıntı bunları yukarı çıkarabilecek bir yapının olmaması. Futbol Gelişim Direktörlüğü şu an onu yapabildik. Bu yapı her zaman olacak. Aşağıdan yukarıya hocalar, oyuncular ve diğer unsurlar çıkacak. Ama temel hedef ülkeye faydalı olacak gençler yetiştirmek. U19'dan 30-32 futbolcu çıkarıyoruz ama bunların birkaçı A takıma çıkıyor. Ama toplumdan kopmamaları için diğerlerinin de durumunu takipe diyoruz. Futbola devam etmeyenlerle bile gelecekleri ile yakından ilgileniyoruz, onların ellerinden tutmaya çalışıyoruz."

"ALTYAPI TESİSİNDE ROBOTİK BİR SİSTEM KURACAĞIZ" "Üzerine çalıştığımız 2 tane tesisimiz var. Bir tanesinde sona geldik, diğeri ise yıllardır uğraştığımız Ümraniye tesisi... Ümraniye'de konusunda devletin prosedürleriyle ve dava konuları ile alakalı biraz daha ağır ilerliyor süreç. Biz de her şeyi prosedürlere uygun yaptığımız için de onların çizdiği çerçevede kalmak zorundayız. Sona geldiğimiz tesise yaklaşık 10 milyon liralık harcama yaptık. Şu anda yeni bir saha daha yapıyoruz. Drenajı, ışıklandırması ve tribünüyle birlikte. Mart ayına kadar bu 3 numaralı saha dediğimiz yer açılmış olur. Diğer taraftan da Riva'daki proje için izinler konusunda bitme aşamasına yaklaştık. İzinleri tamamladıktan sonra 1.5-2 sene içerisinde hazır hale getireceğiz. Altyapıda robotik bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Dortmund ve Ajax gibi kulüplerden de bildiğimiz ancak bizim Türk yazılımcılarla yürüttüğümüz bir çalışma var. Güzel bir sistemle bunu Riva'daki tesise kuracağız. Alt yaş kategorilerini ve kadın futbolu buraya yerleştireceğiz. 1 saha, 2 de antrenman sahası, 1 tane de tribünlü resmi saha olacak."

"TEK KURTULUŞ ALTYAPIDAN GEÇİYOR" "Kulüplerin tek kurtuluşu altyapıdan geçiyor. Bir tesisin en önemli unsuru da saha. Bizim bu noktada bolca saha yapmamız gerekiyor. Yurt dışındaki takımlarla temas içerisindeyiz. Kosova'da Korriku kulübüyle anlaşmamız var. Belçika'da Genk'le anlaşmamız var. Pilot takım projesine inanmıyorum. Bu konuda Kulüplerin birçok girişimi oldu. Ama o projeler havada kalıyor. Türkiye'de pilot takım olarak belirlediğimiz takımlar vardı ama oynamaları için oyuncu göndermek istediğimizde 'Biz yukarılara oynuyoruz, oynatmayız' gibi yanıtlar aldık. Bu noktada pilot takımdan ziyade Beşiktaş'ın B takımı olması daha mantıklı. Avrupa'nın uyguladığı da bir sistem."

"REZERV LİG YERİNE B TAKIM OLMALI" "Rezerv Lig konusunu çok konuştuk. Federasyonla da çok konuştuk. Çok istediğim gibi bir projeydi ama bu şekilde değil. Çok yanlış başladı, başlarken de dile getirdim. Rezerv Lig yerine B takımı olmalıydı. Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da, Arjantin'de yapılan bir sistem zaten. Bunu biz keşfetmedik. Neden bu sistemin Türkiye'de oturmadığını da bir türlü çözemiyorum. Zorunlu tutmaya da gerek yok. B takımını kurmak isteyen takım, federasyona başvuracak ve 3. Lig'de kendi gruplarında başlayacaklar. Başka türlü hiçbir şekilde bu iş tutmayacak. Avrupa'da oynatılmayan futbolcular, B takımda kendilerini gösterip yukarıya çıkıyorlar. B takımın da en fazla çıkabileceği yer 2. Lig olacak. Belli statüler korunarak bu B takım getirilirse ancak o zaman başarılı olacak bu altyapıdan oyuncu çıkma süreçleri.

"OYUNCU BU SİSTEMDE KİLİTLENİYOR" "İlkay İşler çok beğendiğim bir oyuncu ama şu an Beşiktaş'ta yok. Böyle onlarca oyuncu sayabilirim size. Bunların sebebi de hep oyuncunun kilitlenmesi ve yukarıya çıkamaması. Bir keresinde bir garsonla karşılaştım, kendisinin bir dönem Beşiktaş altyapısında olduğunu söyledi. 'Kimse elimden tutmadı, keşke şu an olsaydım ve bir yerlere gelebilseydim' dedi. Çünkü o da bu nedenle futbolu bırakmış ve normal hayatına geri dönmüş. Sonraki araştırdığımda da Beşiktaş'ta başarılı bir futbolcuymuş. Bu sıkıntıların olmaması için B takımların olması gerek. Aksi halde futbol takımlarının satın alınması gerekiyor ama Türkiye'deki statüden dolayı çoğu takım derneğe veya belediyeye ait olduğu için zaten o da alınamıyor. O yüzden bizim B takımı sistemini oturtmamız lazım. İnşallah seneye TFF bunu oturtacak."

"ERSİN'E 2-3 TEKLİF GELDİ VERMEDİK, ARTIK DAHA TECRÜBELİ" "Taraftarların ağır eleştirileri çok olumsuz. Bu arkadaşlarımızın hepsi genç futbolcular. Bugün Emirhan, Serdar, Rıdvan, bu çocuklar Beşiktaş aşkıyla büyüyen çocuklar. Hepsi giderken Beşiktaş'a para kazandıracağız diye gittiler. Ama taraftar en ufak şeyde bile eleştiri oklarını yöneltiyor. Ersin'e şampiyonluğa giderken 2-3 tane teklif geldi. Ama biz o dönem şampiyonluğu düşünüyorduk diye Ersin'i vermedik. O günkü Ersin'den daha tecrübeli bir Ersin var şu anda. Ama tabii ki psikoloji denilen bir şey de var bu genç yaşlarda. Bu nedenle kopukluklar yaşayabiliyor. Ersin'in arkasından gelen Emre Bilgin, Emir Yaşar da onu örnek alıyor kendisine. Orada o rol modelleri ne kadar kötülerlerse arkadan gelenleri etkilediklerinin farkında değiller. Sosyal medyanın azizliğine uğruyorlar ne yazık ki. Ama yine de Beşiktaş taraftarının en büyük artısı, altyapıdan gelen oyunculara diğer takımlara göre çok daha fazla sahip çıkıyorlar. Ersin 2-3 maç iyi oynadıktan sonra yine taraftarların güvenini kazanacaktır ama arkalarında da durmak gerekiyor."