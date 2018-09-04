Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Fitch yaptığı açıklamada “Liranın hızlı düşüşü, Türkiye ekonomisini daha düşük büyüme ve mevcut cari açığın daralmasıyla dengelenmesine zorlayacak. 2018-2020 için büyüme tahminlerimizi düşürdük; ciddi ve yaygın aşağı yönlü riskler görüyoruz. Gayri safi milli hasılanın 2018’de yüzde 3,8 oranında, 2019’de ise yüzde 1,2 oranında büyümesini bekliyoruz. 2018’in son çeyreğinde de daralma bekliyoruz” dedi.

Fitch daha önceki tahminlerini 2018 için 0,7 puan, 2019 için 2,4 puan düşürdü.

Fitch, “Yetkililerin Lira’yı desteklemek için kısa vadeli önlemler alacağını, Merkez Bankası’nın faizleri artıracağını ancak bunun 2020 yılına kadar enflasyonu tek basamağa indirmeye yetmeyeceği” tahmininde de bulundu.

Fitch ayrıca Türkiye için sermaye kontrolleri ya da IMF programına grime olasılığını düşük gördüğünü belirtti.

Buna karşın Fitch tahminlerinde Türkiye’nin cari açığının GSYH’nın 2018 yılında yüzde 3,2’si oranına 2019’da ise 3,6’sına çıkacağını kaydetti.

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