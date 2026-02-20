Canlı
Habertürk
        Fitre miktarı ne kadar? Diyanet duyurdu! 1 günlük fitre ne kadar ve kimlere verilir?

        Fitre miktarı ne kadar? Diyanet duyurdu! 1 günlük fitre ne kadar ve kimlere verilir?

        Fitre bedeli 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Ramazan ayında ödenen fitre bedeli Ramazan Ayı'nın gelişiyle birlikte en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki bu yıl fitre ne kadar, kaç TL? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 fitre bedeli...

        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 11:19 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:19
        Ramazan ayı 2026 fitre bedeli 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Fitre bedeli her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. Ayrıca oruç tutamayanların ödediği fidye bedeli de fitre tutarına göre belirleniyor. Peki, Ramazan ayı fitre bedeli ne kadar, kaç TL?

        2026 FİTRE NE KADAR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirlendiğini bildirdi.

        Kuruldan yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl ramazandan itibaren geçerli olacak fitre miktarının belirlendiği ifade edildi.

        FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

        Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

        FİTRE NE ZAMANA KADAR VERİLİR?

        Fitre sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir.

