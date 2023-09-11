Flaş gelişme: Gökhan İnler Beşiktaş'ta!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar bir dönem formasını giyen Gökhan İnler ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlılar deneyimli futbolcu Gökhan İnler ile anlaşma sağladı.
Gökhan İnler'in bu sezon futbolcu bir sonraki yıl ise sportif direktör olması planlanıyor.
Beşiktaş'ın 39 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.
Gökhan İnler, Adana Demirspor formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 4 gol, 6 asist yaptı.
Daha önce de Beşiktaş forması giyen tecrübeli futbolcu, 30 maça çıkmış ve 2 asistlik performans sergilemişti.