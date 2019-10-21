Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Florin Andone, İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden AS'a açıklamalarda bulundu. Andone, Galatasaray'ın Türkiye'de Barcelona ya da Real Madrid kadar büyük bir kulüp olduğunu belirterek şunları söyledi:

"GALATASARAY, REAL YA DA BARÇA GİBİ"

- Türkiye'de cehennem var mı?

"İspanya'da, İngiltere'de güzel stadyumlarda oynadım. Galatasaray'da ise dört maç oynadım ama bugüne kadar böyle bir şey hiç görmedim. Türkiye'de insanlar futbol için yaşıyor ve futbol için ölüyor. Galatasaray, Türkiye'de Real Madrid ya da Barcelona gibi. Maça gittiğimizde bize moral vermek için meşalelerle otobüsü karşılıyorlar. Baskı var. Sadece rakip için değil, aynı zamanda bizim için de baskı var."

"SİVASSPOR MAÇINDA ACI ÇEKTİK"

"Kazanmadan 5 maç oynadık ve her şeyi sorgulamaya başladık. Sivasspor maçında acı çektik. Bize ikinci yarı daha fazla gol attılar, 10 kişi kaldılar ve pozisyon vermediler. Türkiye Ligi'ndeki seviye oldukça yüksek."

"REAL MADRİD'İ YENEBİLİRİZ"

- Real Madrid maçı hakkındaki düşüncelerin?

"Real Madrid, üç kez Şampiyonlar Ligi kazandığı dönemdeki gibi değil. Cristiano Ronaldo ayrıldıktan sonra etkinliği kaybettiler, zor günler geçiriyorlar ama Real Madrid her zaman en iyilerden biri. Real Madrid'den korkmuyoruz. Onlara büyük saygı duyuyorum ama Real Madrid'i yenebileceğimize veya en azından berabere kalacağımıza inanıyoruz."

FALCAO SORUSUNA YANIT

- Falcao ile rekabet için motive misin?

"Biz rekabet etmiyoruz, biz ortağız. Çok iyi bir ilişkimiz var. Radamel'in seviyesine ulaşmak ve bu kadar mütevazı olmak çok zordur. Çünkü insanlar sizin egonuzu besler. Böyle olmasını beklemiyordum. Ondan bir şeyler öğrenerek daha da gelişmek istiyorum. Onun yanımda olması bana yardım edecek."

"HAZARD GEREKENİ YAPACAKTIR"

- Eden Hazard ile ilgili düşüncelerin?

"Hazard ile Premier Lig'de oynadım. İnanılmaz bir oyuncu. Büyük saygı duyulan bir isim. Belki her gün beş gol atması beklenir, ancak kendini rahat hissettiğinde gerekeni yapacaktır düşünüyorum. Çok kaliteli biri."

"BENZEMA HARİKA BİR GOLCÜ"

- Benzema'yı nasıl buluyorsun?

"Benzema, son on yılın en iyilerinden biri. Tarzını seviyorum ve kimse onun gibi işler yapamıyor. İyi şarkı söyleyen birini dinlemek gibi, saf bir golcü. Farklı. Benden bile farklı. Topu birine isabet ettirmede ben daha sakarım. (Gülerek) Benzema'da bir golcüde olması gereken her şey var."

BRIGHTON AÇIKLAMASI

- Brighton'a dönmek istiyor musun?

"Brighton ile ilgili söylediklerimde yanlış anlaşıldım ve açıklığa kavuşturmak istiyorum. Benim beklediğim gibi olmadı. Bana güvenilmesini özledim, ikiden fazla maça 11'de başlayamadım. Her maçta oynamak istemiyorum çünkü ben bir süper kahraman değilim. Sadece süreklilik istiyorum. Kendimi, yeteneklerimi sorgulamaya başlamıştım. Geri dönmek istemiyorum diye bir şey söz konusu değil. Brighton'a saygı duyuyorum, benimle 6 yıllık sözleşme imzaladılar. Bir futbolcu gibi hissetmek istiyorum."

"OYNAYARAK KIRIK AYAĞIM İYİLEŞTİ"

- Deportivo'da ayağındaki bir kırıkla iki ay oynadığın doğru mu?

"Doktorlar bir ay oynamamamı söyledi. Ancak defans oyuncusu Manuel Pablo yanıma geldi ve 'Son birkaç yılda, birçok kırığım oldu. İyi ısınırsan, çıkıp oynarsın' dedi. Resmen kafamın içine girdi ve oynamaya devam ettim. Acı artık yoktu ve böylece iki ay geçirdim. Oynarken iyileşiyordum. Nasıl bilmiyorum ama beni tedavi etti." açıklamasını yaptı.

"BİZ AYNI ZAMANDA İNSANIZ"

- Geçmişte yapılan eleştiriler hakkında...

"Tartışmalar yarattım, ancak insanlar ne çalıştığımı, ne dinlendiğimi, neye dikkat ettiğimi biliyor mu? Bir gün sizi görüyorlar ve sonuçlar iyi değilse, sizi zaten sarhoş olarak adlandırıyorlar. Her şeyden önce biz insanız."