Ford Otosan rotayı girişimcilere kırdı 0:00 / 0:00

Ford Otosan, otomotiv sanayinin dönüşümünde kilit rol üstlenecek yeni nesil teknolojileri Türkiye girişim ekosistemi ile hayata geçirmek üzere kurumsal girişim sermayesi şirketi 'Driventure'u kurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Driventure, mobilite (akıllı hareketlilik),bağlanabilirlik, otonom teknolojiler ve elektrikli araçlar odağında girişimlerle birlikte yeni fikir ve teknolojileri geliştirecek.

Driventure'ın amacının Ford Otosan ile birlikte odak alanlarda yenilikçi ve rekabetçi avantaj sağlayan tamamlayıcı girişimler bulmak ve stratejik yatırım yapmak olduğunu altını çizen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Küresel otomotiv ekosistemi, teknoloji ve mobilite bazlı start-up ekseninde dikkat çekici büyümesine devam ediyor. 2009'dan bu yana, sadece 'akıllı hareketlilik - mobilite' alanında girişimlere 260.6 milyar dolarlık yatırım sağlandı ve 2020'de bu rakama 41.1 milyar dolar daha eklendi. Mobilite ve akıllı üretim ortamında başarılı olmak için, şirketlerin benzeri görülmemiş bir hızda değişiklik yapmaları ve yeni iş modelleri, uygulamaları benimsemeleri gerektiğini görüyoruz. Bu doğrultuda, uzun süredir gerek kurum içindeki girişimleri gerekse de yerel ve uluslararası girişim ekosistemini yakından takip ediyoruz" dedi.

'TOGG'A YATIRIM PLANLAMIYORUZ'

Bu bakış açısıyla, girişim ekosistemi ekseninde neler yapabileceklerine dair çalışmalara başladıklarını vurgulayan Yenigün, "Girişim ekosistemini hem Türkiye'de hem dünyada takip edebilecek, fırsatları ve yeni teknolojileri anlayacak bir yapı oluşturmaya karar verdik. Yeni iş modellerini ve olası iş birliklerini hayata geçirecek bir yapıyı kurmak için harekete geçtik ve kurumsal girişim sermayesi şirketi olarak "Driventure"u kurduk. Driventure ile yatırım yapacağımız girişimlerin sadece büyümelerini değil bizimle birlikte yenilikçi projeleri hayata geçirmelerini hedefliyoruz" diye konuştu.

Yerli elektrikli otomobili geliştirme çalışmalarına devam eden kendisini bir startup olarak konumlandırılan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) Ford Otosan'ın Driventure üzerinden yatırım ihtimalini sorduğumuz Yenigün, Ford Otosan'ın bir otomotiv sanayi şirketi olduğunu vurgulayarak, "Biz girişim ekosistemine yönelik yatırımlar planlayan bir otomotiv şirketiyiz, startup değiliz. TOGG'a yatırım yapma planımız bulunmuyor" dedi.

10 MİLYON DOLAR KAYNAK AYRILDI

Ford Otosan İnovasyon ve Yeni Girişimler Direktörü Gül Ertuğ ise, Driventure ile yatırım yapmayı planladıkları odak alanlarını ve hedeflerini açıkladı.

Ertuğ, "Driventure bünyesinde otonom teknolojiler, bağlantılı araçlar, müşteri deneyimi, akıllı hareketlilik (mobilite),endüstri 4.0 ve elektrifikasyon olmak üzere başlangıçta 6 odak alanda start-up ve girişimcilerle iş birlikleri geliştirmeyi planlıyoruz. Driventure ile Ford Otosan'ın yeni iş geliştirme anlamında çevikliğini artırmayı ve kurum içi girişimciliği de desteklemeyi hedefliyoruz. Driventure'ın potansiyel yatırım alanları ve coğrafyasında ise hem Türkiye'den, hem de yurtdışındaki önemli girişim ekosistemlerinden girişimleri inceliyoruz. Bugüne kadar 300'ün üzerinde görüşme, 10'un üzerinde girişimle derinlemesine değerlendirme gerçekleştirdik" bilgilerini paylaştı.

Tek bir girişime yüksek tutarlarda yatırım yapmayacaklarının altını çize Ertuğ, tohum yatırım ve erken aşama girişimlere tohum yatırım hedeflediklerini anlattı. Ertuğ, girişim yatırımları için 10 milyon dolarlık bir bütçe ayırdıklarını ve bu bütçeyi yılda 2 milyon dolar olmak üzere 5 yıl için planladıklarını da sözlerine ekledi.

2 GİRİŞİME YATIRIM YAPILDI

Ertuğ'un verdiği bilgiye göre, Driventure'ın hayata geçirdiği ilk yatırımlarından biri olan 'Optiyol', yeni nesil rota optimizasyonu çözümü olarak rota planları sunuyor. Optiyol çözümlerinin Ford Otosan'nın ağır ticari markası Ford Trucks ve son teslimat çözümlerinde kullanılması öngörülüyor.



Şirketin bir diğer yatırımı ise elektrikli araç sürücülerini ve şarj istasyonlarını bir araya getiren akıllı mobilite çözümleri sunan 'Bluedot' olarak açıklandı. Daha sürdürülebilir ve temiz şehirler için elektrikli bir araç ve şarj istasyonu hareketliliği yaratma misyonuyla çalışan Bluedot, aynı zamanda filo yöneticilerinin elektrikli dönüşümü için yazılım çözümü üzerinde çalışıyor.