Ford Otosan rotayı girişimcilere kırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilFord Otosan girişimcilere yatırım yapacak - haberler
ABONE OL

Ford Otosan girişimcilere Driventure ile yatırım yapacak

Ford Otosan, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği 2 milyar euroluk (20.5 milyar TL) otomotiv yatırımının ardından, otomotiv endüstrisi ve mobilite dünyasının geleceğini şekillendirecek yeni fikir ve teknolojileri bularak büyütmek amacıyla kurumsal girişim sermaye şirketi kurdu. Driventure isimli şirketin, ilk yatırımlarını rota optimizasyon platformu 'Optiyol' ve elektrikli araçlar için akıllı mobilite çözümü 'Bluedot' girişimlerine yaptığı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan girişim yatırımları için 10 milyon dolarlık bir kaynak ayırdı

Ford Otosan girişimcilere yatırım yapacak - haberler
Ford Otosan rotayı girişimcilere kırdı
0:00 / 0:00

Ford Otosan, otomotiv sanayinin dönüşümünde kilit rol üstlenecek yeni nesil teknolojileri Türkiye girişim ekosistemi ile hayata geçirmek üzere kurumsal girişim sermayesi şirketi 'Driventure'u kurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Driventure, mobilite (akıllı hareketlilik),bağlanabilirlik, otonom teknolojiler ve elektrikli araçlar odağında girişimlerle birlikte yeni fikir ve teknolojileri geliştirecek.

Driventure'ın amacının Ford Otosan ile birlikte odak alanlarda yenilikçi ve rekabetçi avantaj sağlayan tamamlayıcı girişimler bulmak ve stratejik yatırım yapmak olduğunu altını çizen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Küresel otomotiv ekosistemi, teknoloji ve mobilite bazlı start-up ekseninde dikkat çekici büyümesine devam ediyor. 2009'dan bu yana, sadece 'akıllı hareketlilik - mobilite' alanında girişimlere 260.6 milyar dolarlık yatırım sağlandı ve 2020'de bu rakama 41.1 milyar dolar daha eklendi. Mobilite ve akıllı üretim ortamında başarılı olmak için, şirketlerin benzeri görülmemiş bir hızda değişiklik yapmaları ve yeni iş modelleri, uygulamaları benimsemeleri gerektiğini görüyoruz. Bu doğrultuda, uzun süredir gerek kurum içindeki girişimleri gerekse de yerel ve uluslararası girişim ekosistemini yakından takip ediyoruz" dedi.

'TOGG'A YATIRIM PLANLAMIYORUZ'

Bu bakış açısıyla, girişim ekosistemi ekseninde neler yapabileceklerine dair çalışmalara başladıklarını vurgulayan Yenigün, "Girişim ekosistemini hem Türkiye'de hem dünyada takip edebilecek, fırsatları ve yeni teknolojileri anlayacak bir yapı oluşturmaya karar verdik. Yeni iş modellerini ve olası iş birliklerini hayata geçirecek bir yapıyı kurmak için harekete geçtik ve kurumsal girişim sermayesi şirketi olarak "Driventure"u kurduk. Driventure ile yatırım yapacağımız girişimlerin sadece büyümelerini değil bizimle birlikte yenilikçi projeleri hayata geçirmelerini hedefliyoruz" diye konuştu.

Yerli elektrikli otomobili geliştirme çalışmalarına devam eden kendisini bir startup olarak konumlandırılan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) Ford Otosan'ın Driventure üzerinden yatırım ihtimalini sorduğumuz Yenigün, Ford Otosan'ın bir otomotiv sanayi şirketi olduğunu vurgulayarak, "Biz girişim ekosistemine yönelik yatırımlar planlayan bir otomotiv şirketiyiz, startup değiliz. TOGG'a yatırım yapma planımız bulunmuyor" dedi.

10 MİLYON DOLAR KAYNAK AYRILDI

Ford Otosan İnovasyon ve Yeni Girişimler Direktörü Gül Ertuğ ise, Driventure ile yatırım yapmayı planladıkları odak alanlarını ve hedeflerini açıkladı.

Ertuğ, "Driventure bünyesinde otonom teknolojiler, bağlantılı araçlar, müşteri deneyimi, akıllı hareketlilik (mobilite),endüstri 4.0 ve elektrifikasyon olmak üzere başlangıçta 6 odak alanda start-up ve girişimcilerle iş birlikleri geliştirmeyi planlıyoruz. Driventure ile Ford Otosan'ın yeni iş geliştirme anlamında çevikliğini artırmayı ve kurum içi girişimciliği de desteklemeyi hedefliyoruz. Driventure'ın potansiyel yatırım alanları ve coğrafyasında ise hem Türkiye'den, hem de yurtdışındaki önemli girişim ekosistemlerinden girişimleri inceliyoruz. Bugüne kadar 300'ün üzerinde görüşme, 10'un üzerinde girişimle derinlemesine değerlendirme gerçekleştirdik" bilgilerini paylaştı.

Tek bir girişime yüksek tutarlarda yatırım yapmayacaklarının altını çize Ertuğ, tohum yatırım ve erken aşama girişimlere tohum yatırım hedeflediklerini anlattı. Ertuğ, girişim yatırımları için 10 milyon dolarlık bir bütçe ayırdıklarını ve bu bütçeyi yılda 2 milyon dolar olmak üzere 5 yıl için planladıklarını da sözlerine ekledi.

2 GİRİŞİME YATIRIM YAPILDI

Ertuğ'un verdiği bilgiye göre, Driventure'ın hayata geçirdiği ilk yatırımlarından biri olan 'Optiyol', yeni nesil rota optimizasyonu çözümü olarak rota planları sunuyor. Optiyol çözümlerinin Ford Otosan'nın ağır ticari markası Ford Trucks ve son teslimat çözümlerinde kullanılması öngörülüyor.

Şirketin bir diğer yatırımı ise elektrikli araç sürücülerini ve şarj istasyonlarını bir araya getiren akıllı mobilite çözümleri sunan 'Bluedot' olarak açıklandı. Daha sürdürülebilir ve temiz şehirler için elektrikli bir araç ve şarj istasyonu hareketliliği yaratma misyonuyla çalışan Bluedot, aynı zamanda filo yöneticilerinin elektrikli dönüşümü için yazılım çözümü üzerinde çalışıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Farklı ödeme seçenekleri ile araç kiralamaya başladı
OTOMOBİLAraç kiralamada 'Miniyol'
Tucson'dan İstanbul Boğazı'nda ışık gösterisi!
OTOMOBİLIşığıyla İstanbul'u aydınlattı!
Renault yeni kamyonunu Türkiye turuna çıkardı
OTOMOBİLYeni kamyonunu Türkiye turuna çıkardı
Türkiye'de hibrit araca özel yağ üretmeye başladı
OTOMOBİLHibrit araca özel yağ üretti!
Kia ve Total ortaklığı 5 yıl daha uzattı
OTOMOBİL10 yıl sonra nikah tazelediler!
Çelik: 'Rusya’ya otomotiv ihracatını artıracağız'
OTOMOBİLOİB'den Rusya çıkarması!
Hyundai'den yeni model atağı! Yıl bitmeden gelecekler - haberler
OTOMOBİLKoreli marka 3 model daha getirecek!
Renault Taliant'ın fiyatı belli oldu - haberler
OTOMOBİLDünyada ilk Türkiye'de satışa sunuldu
Kiralama sektörü yılın ikinci yarısından umutlu
OTOMOBİLKiralamada ikinci yarı umudu!
Sakarya otomotiv ihracatını yüzde 39 artırdı
OTOMOBİLOtomotiv ihracatını yüzde 39 artırdı