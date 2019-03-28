Amerikalı otomobil devi FordRusya'daki fabrikalarını kapatarak, ülkedeki binek otomobil pazarından çekileceğini duyurdu. Rusya'dan çıkma kararına neden olarak pazarın beklenenden daha yavaş büyüdüğü ve Rus tüketicilerin fiyatı uygun araçları tercih etmeye başladığı bildirildi.

Haziran ayı sonunda ülkedeki üretimini sona erdireceğini açıklayan Ford, ticari araç satışına ise devam edeceğini duyurdu.

3 FABRİKASI BULUNUYOR

Ford'un Rusya'da üç üretim tesisi bulunuyor. Fiesta ve EcoSport modelleri Naberezhnye Chelny fabrikasında üretilirken, Focus ve Mondeo ise St Petersburg tesisinde üretiliyor. Markanın Elabuga tesisi ise motor üretimi gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Ealabuga'da üretilen Kuga ve Explorer'in üretimi de son bulacak. Fakat, pazar payı yüzde 15'i bulan hafif ticari Transit'in üretimi şimdilik devam edecek.

Ford'un Rusya'daki üretim operasyonu 2002 yılından bu yana devam ediyor. 2011 yılından itibaren de Sollers ile yapılan ortaklık çerçevesinde üretim sürüyor. Firmadan yapılan açıklamada, Brezilya'da da bir tesisin kapanacağı bildirildi.