Ford Transit 60 yaşına girdi

Ford'un hafif ticari modeli Transit 60 yaşına girdi. Bantlardan ilk kez 9 Ağustos 1965'te Transit, 1967’den bu yana ise Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Ford Transit üretimi, 60 yılda 13 milyon adedi aştı. Bu rakam, 365 gün boyunca, 7 gün 24 saat, kesintisiz olarak her 2.5 dakikada bir üretim hattından yeni bir Transit'in indirildiği anlamına geliyor.

Transit, dünyanın en çok satılan 'van’ı unvanını taşıyor. Öyle ki, 2024 yılında Avrupa’da satılan 1 ton ve 2 ton segmentlerindeki her 5 van’dan 1’i Ford Transit veya Transit Custom oldu.

Öte yandan, 2024 yılında Avrupa genelinde ortalama olarak her 2 dakikada 1 adet Transit van satın alındı.

İlk nesil Transit, yaklaşık 1.7 tona (35 cwt) kadar yük taşıma kapasitesi sunuyordu. Günümüzün Transit panelvanı, 2.4 tonu aşan yük taşıma kapasitesine sahip.

L4H3 gövde seçeneğine sahip olan en büyük Transit model, 15.1 metreküplük yükleme hacmiyle yaklaşık 236 bin adet pinpon topu taşıyabiliyor.

2024’te Avrupa ve Türkiye’de üretilen Transit adedi, 1966’daki ilk tam üretim yılına kıyasla dört kat arttı.