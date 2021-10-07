Formula 1 İstanbul GP ne zaman, saat kaçta? Formula 1 İstanbul Grand Prix saat hangi kanalda canlı yayınlanaca

Formula 1'de 2021 yılı takviminin güncel hali açıklandı. Türkiye GP'nin tarihinin 8-10 Ekim olarak değiştirildiğini duyurdu.

FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları 8 Ekim günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte başlayacak ve S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 195 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 187

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 104