Formula 1 Miami Grand Prix'sinde zafer Lando Norris'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışına Miami GP ev sahipliği yaptı.

ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yapılan ve 57 tur üzerinden düzenlenen yarışın galibi McLaren pilotu Lando Norris oldu. Norris beşinci sırada başladığı yarışta zafere ulaştı.

Daha önce kariyerinde 15 kez podyuma çıkan ancak yarış kazanamayan Norris ilk zaferini Miami'de elde etti. Norris'in ipi göğüslediği yarışta ikinci Verstappen olurken üçüncü sırayı Ferrari pilotu Charles Leclerc elde etti.