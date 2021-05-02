Formula 1 Algarve Portekiz Grand Prix için heyecan dorukta. Tüm dünyada ve ülkemizde merakla beklenen yarış öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
FORMULA 1 ALGARVE GP NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
24 yıl aranın ardından geçen sezon ilk kez Formula 1 takvimine dahil edilen Portekiz Algarve Grand Prix'si 2 Mayıs 2021 Pazar akşamında saat 16.00’da başlayacak.
FORMULA 1 ALGARVE GP HANGİ KANALDA?
Yarış severler Portekiz Algarve GP’sini Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...
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