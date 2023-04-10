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Teknolojinin gelişimi ve dünya genelindeki emisyon azaltma çabaları otomotiv dünyasının elektrikliye geçişini giderek hızlandırıyor. Hal böyle olunca teknoloji firmaları da bu sektörün önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Önde gelen teknoloji firmalarından Foxconn da elektrikli araç gelişimini desteklemek için yeni bir yatırıma imza atacağını açıkladı.

ELEKTRİKLİ OTOBÜS VE BATARYA ÜRETİMİ

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden bir tanesi olan ve iPhone montajcısı olan Foxconn bu alandaki gelir kaynağını da bünyesine katma hedefiyle elektrikli araç dünyasına teknolojisiyle daha geniş bir rol almayı da hedefliyor.

Teknoloji devi, elektrikli araç (EV) hedeflerini desteklemek için önümüzdeki üç yıl içinde güney Tayvan'daki yeni üretim tesislerine 820 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Resmi olarak Hon Hai Precision Industry Co Ltd olarak adlandırılan şirket, Kaohsiung'daki yatırımların EV'ler için elektrikli otobüs ve batarya üretim tesislerini içereceğini söyledi.