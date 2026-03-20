        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Francesco Calzona: Milan Skriniar bizim için kariyerini riske attı - Fenerbahçe Haberleri

        Francesco Calzona: Milan Skriniar bizim için kariyerini riske attı

        Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşılaşacakları Kosova maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında aday kadroya çağrılan tecrübeli defans oyuncusu Milan Skriniar'ın sakatlığıyla ilgili konuştu. Calzona, "Mümkün olduğunca çabuk geri dönüp takıma yardım etmek için büyük oyuncuların yapacağı gibi davranıyor, kariyerini riske attığını söyleyebiliriz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2026 - 14:37
        Slovakya'dan Skriniar açıklaması!

        Dünya Kupası play-off yarı finalinde Kosova'yla karşılaşakları maç öncesi basın toplantısında konuşan Slovakya Milli Takımı'nın teknik direktörü Francesco Calzona, stoper oyuncusu Milan Skriniar'ın sakatlığına dair açıklamalarda bulundu.

        Calzona'nun açıkladığı milli takım kadrosunda Fenerbahçe forması giyen ve sakatlığı bulunan Milan Skriniar'ın da yer alması beklenmiyordu. Deneyimli çalıştırıcı, Skriniar'ın durumuna açıklık getirdi.

        "HAZIR OLMAK İÇİN KARİYERİNİ RİSKE ATTI"

        Calzona, Skriniar için, "Oldukça ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Mümkün olduğunca çabuk geri dönüp takıma yardım etmek için büyük oyuncuların yapacağı gibi davranıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

        SLOVAKYA'NIN FİKSTÜRÜ

        Slovakya, Dünya Kupası play-off yarı final maçında sahasında Kosova ile karşılaşacak. Slovakya, bu turu geçmesi halinde ise Türkiye - Romanya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

        BU SEZON FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

        Fenerbahçe forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan 31 yaşındaki Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

