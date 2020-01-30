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Dünyanın önemli otomotiv etkinliklerinden biri olan Frankfurt Otomobil Fuarı, kapısına kalıcı olarak kilit vurmaya hazırlanıyor.

Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği'nden (VDA) yapılan açıklaya göre, tarihi 70 yılı bulan fuar 2021'den sonra bir daha düzenlenmeyecek.

Bugüne kadar birçok yeni modelin ve teknolojinin ilk kez sergilenmesi ile önem kazanan Frankfurt Otomobil Fuarı yerine, Berlin, Hamburg ve Münih ile görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Frankfurt için alınan kararın, son dönemde emisyon hileleri ile kan kaybeden otomotiv sektörünün, içten yanmalı motora sahip modellerden elektrikli modellere geçişiyle birlikte imaj tazeleme çalışması kapsamında olduğu aktarılıyor.

Öyle ki, birkaç yıldır bir çok otomotiv üreticisi elektrikli, bağlantılı ve otonom modellerini otomotiv etkinlikleri yerine teknoloji fuarlarında tanıtmayı tercih ediyor.