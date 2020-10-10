Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTenis
ABONE OL

Fransa Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek oldu

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde ABD'li Sofia Kenin'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek, şampiyon oldu

Fransa Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek oldu
AA

Başkent Paris'te düzenlenen grand slam turnuvasının tek kadınlar finalinde 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin ile dünya klasmanının 54. sırasında yer alan Iga Swiatek karşılaştı.

Swiatek, karşılaşma boyunca servis attığı oyunları kazanmakta zorlanan bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Kenin önünde ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı.

Sakatlık problemi de yaşayan Kenin'e karşı zorlanmadığı ikinci seti 6-1, bir saat 24 dakika süren mücadeleyi de 2-0 kazanan 19 yaşındaki Swiatek, kariyerinin ilk grand slam finalinde şampiyonluğa ulaştı.

Iga Swiatek, Belçikalı Justine Henin'in 2007'deki şampiyonluğunun ardından Fransa Açık'ta set vermeden zafere ulaşan ilk kadın tenisçi olarak dikkati çekti.

Ayrıca Swiatek, grand slam turnuvalarında tekler zaferi yaşayan ilk Polonyalı tenisçi olmayı başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avrupa Tenis Federasyonu, 2021 Avrupa Kış Kupaları'nı iptal etti
TENİS2021 Avrupa Kış Kupaları iptal edildi
Fransa Açık finali nefes kesecek
TENİSFransa Açık finali nefes kesecek
Fransa Açık'ta finalin adı Djokovic-Nadal
TENİSFinalin adı Djokovic-Nadal
Fransa Açık'ın tek kadınlar finalinde Kenin ile Swiatek karşılaşacak
TENİSKenin ile Swiatek finalde
Fransa Açık'ta son yarı finalistler belli oldu
TENİSSon yarı finalistler belli oldu
Nadal, Fransa Açık'ta yarı finalde
TENİSNadal, Fransa Açık'ta yarı finalde
Dominic Thiem, Fransa Açık'a çeyrek finalde veda etti
TENİSThiem, Fransa Açık'a veda etti
Fransa Açık'ta "şike" soruşturması
TENİSFransa Açık'ta "şike" soruşturması
Elina Svitolina, Fransa Açık'a çeyrek finalde veda etti
TENİSSvitolina, Fransa Açık'a veda etti
Fransa Açık'ta Nadal ve Thiem çeyrek finalde
TENİSNadal ve Thiem çeyrek finalde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X