Galatasaray, Radamel Falcao'da mutlu sona ulaşıyor. Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Radamel Falcao için flaş bir gelişme yaşandı.
Fransa basınından L'Equipe, Falcao transferindeki son gelişmeyi "Monaco yönetimi, son saatlerde Radamel Falcao hakkında fikir değiştirdi. Falcao'nun Galatasaray'a transferi çok yakın" ifadeleriyle duyurdu.
"KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK"
Falcao'nun takımdan ayrılmasını istemeyen Monaco yönetiminin direncinin yapılan son görüşmelerin ardından kırıldığı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği vurgulandı.
YORUMLAR