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Fransa'da emeklilik reformunu protesto etmek için binlerce kişi sokağa çıktı: Gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı perşembe gününden bu yana ülke genelinde düzenlenen gösterilerde gözaltı sayısı 500'ün üzerine çıktı.

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  • Fransa'da emeklilik reformunu protesto etmek için binlerce kişi sokağa çıktı: Gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti

     Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı perşembe gününden bu yana ülke genelinde düzenlenen gösterilerde gözaltı sayısı 500'ün üzerine çıktı.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformunu protesto etmek için binlerce kişi sokağa çıktı: Gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaadi olan emeklilik reformunu hükümet mecliste oylama yapılmadan devreye almak için adım attığı 16 Mart'tan bu yana ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenleniyor.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformunu protesto etmek için binlerce kişi sokağa çıktı: Gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti

    Gösterilerde, hükümetin reformdan vazgeçmesini isteyen protestocularla polis arasında gergin anlar yaşandı.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformunu protesto etmek için binlerce kişi sokağa çıktı: Gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti

    Yerel basındaki verilere göre, perşembeden bu yana gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformunu protesto etmek için binlerce kişi sokağa çıktı: Gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti

    Göstericilerden 283'ü serbest bırakılırken, 9'u savcı karşına çıkarıldı.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformunu protesto etmek için binlerce kişi sokağa çıktı: Gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti

    Paris'te meclise yakın meydanda gösteri düzenleme yasağı bugün de devam etti.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformunu protesto etmek için binlerce kişi sokağa çıktı: Gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti

    Öte yandan, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi başkanı ve milletvekili Eric Ciotti'nin Nice kentindeki bürosunun camları kırıldı.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformunu protesto etmek için binlerce kişi sokağa çıktı: Gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti

    Ciotti, siyasi grubunun hükümete karşı verilen gensoru önergeleri için oy kullanmayacağını açıklamıştı.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformunu protesto etmek için binlerce kişi sokağa çıktı: Gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti

    Reform karşıtları, Başbakan Elisabeth Borne'un düzenlemeyi 16 Mart'ta mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanarak devreye almaya çalışmasının ardından gösteri düzenlemeye başlamıştı.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformunu protesto etmek için binlerce kişi sokağa çıktı: Gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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