Fred: Sezonu en iyi şekilde kapatmalıyız
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, Süper Lig'in 33. haftasında 3-0 mağlup ettikleri Konyaspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. İyi bir maç çıkardıklarını belirten Fred, "Artık yapmamız gereken sezonu en iyi şekilde kapatmak. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 00:57
"SEZONU EN İYİ ŞEKİLDE KAPATMALIYIZ"
İki golle maça damga vuran Fred, "İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. İki gol attığım için mutluyum. Takım arkadaşlarımı da tebrik etmek istiyorum." dedi.
Fred ayrıca "Artık yapmamız gereken sezonu en iyi şekilde kapatmak." diye konuştu.
