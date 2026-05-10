Fred: Sezonu en iyi şekilde kapatmalıyız

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de iki kez fileleri havalandıran Fred, mücadelenin ardından konuştu.

"SEZONU EN İYİ ŞEKİLDE KAPATMALIYIZ"

İki golle maça damga vuran Fred, "İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. İki gol attığım için mutluyum. Takım arkadaşlarımı da tebrik etmek istiyorum." dedi.

Fred ayrıca "Artık yapmamız gereken sezonu en iyi şekilde kapatmak." diye konuştu.