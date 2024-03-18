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        Haberler Spor Futbol Almanya Freiburg'da 29 yıldır teknik direktörlük yapan Christian Streich, sezon sonunda ayrılıyor - Futbol Haberleri

        Freiburg'da 29 yıldır teknik direktörlük yapan Christian Streich, sezon sonunda ayrılıyor

        Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg'un teknik direktörü Christian Streich, sezon sonunda görevinden ayrılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:20 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:20
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        Almanya (Bundesliga) Ligi'nde 9. sırada yer alan Freiburg'un teknik direktörü Christian Streich, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

        Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Streich, "Uzun bir süre düşündüm ve birçok kişiyle konuştum. 29 yıl sonra yeni yeni insanlara ve yeni fırsatlara yer açmanın şimdi tam zamanı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Futbolculuk döneminde de Freiburg'da oynayan 58 yaşındaki Streich, 1995 yılında kulübün altyapısında antrenörlük görevine başlamıştı.

        1996'da Freiburg 19 Yaş Altı Takımı'nın antrenörlüğüne getirilen Streich, A takımda 2007'de yardımcı antrenör, 2011'de ise teknik direktör olmuştu.

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