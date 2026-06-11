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        Haberler Spor Futbol Futbol dünyasının efsaneleri, Dünya Kupası öncesi bir araya geldi

        Futbol dünyasının efsaneleri, Dünya Kupası öncesi bir araya geldi

        Dünya futbolunun yaşayan efsaneleri Lionel Messi, Sir David Beckham, Thierry Henry ve Alexia Putellas ile dünyaca ünlü aktör Steve Carell, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 18:25 Güncelleme:
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        Futbol dünyasının efsaneleri, Dünya Kupası öncesi bir araya geldi

        2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Lionel Messi, Sir David Beckham, Thierry Henry, Alexia Putellas ile Steve Carell gibi dünya çapındaki yıldızlar “Varsa Ruffles Maça Varız” kampanyası kapsamında düzenlenen “Efsanevi Maç İzleme Partisi”nde buluştu.

        Etkinliğe ev sahipliği yapması için David Beckham ile anlaşılırken, taraftarlar da “Efsane Taraftar” kampanyasıyla deneyimin bir parçası oldu. Parti başlamadan hemen önce ortaya çıkan “Maça atıştırmalıkları kim getirecek?” sorusu ise sürpriz anlar yaşanmasına neden oldu. Yeterli ürün olmadığını fark eden ekip, bir süpermarkete giderek alışveriş yapan insanlara beklenmedik bir deneyim yaşattı. Ellerinde Ruffles olan şanslı kişiler, Beckham’ın ev sahipliğindeki partiye davet edildi.

        Tamamen doğaçlama tepkilerle ve canlı olarak kaydedilen bu anlar, taraftarları futbol ve eğlence dünyasının en büyük yıldızlarıyla bir araya getirerek eşsiz bir deneyime dönüştü. Etkinliğe dair konuşan David Beckham, “Maç İzleme Partisi’ni hazırlarken inanılmaz eğlendik. Ortamdaki enerji, kahkahalar ve taraftarlarla kurulan bağlar gerçekten muhteşemdi” dedi.

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