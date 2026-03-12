Gabriel Sara'ya Brezilya Milli Takımı müjdesi!
Galatasaray'da forma giyen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gabriel Sara hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun Brezilya Milli Takımı geniş kadrosuna dahil edileceği iddia edildi.
12.03.2026 - 11:26
Galatasaray'da Gabriel Sara son dönemdeki etkili oyununu sürdürürken Brezilyalı futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sara'nın Brezilya Milli Takımı geniş kadrosuna dahil edileceğini açıkladı.
Mart ayı içerisinde açıklanacak ön aday kadrosunda Bruno Guimaraes'in sakatlığının ardından Carlo Ancelotti'nin, Sara'ya yer vermeyi planlığı ifade edildi.