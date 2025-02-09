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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Gael Kakuta resmen Sakaryaspor'da! - Futbol Haberleri

        Gael Kakuta resmen Sakaryaspor'da!

        Sakaryaspor, daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten orta saha oyuncusu Gael Kakuta ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 14:33 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:33
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        Kongolu yıldız Sakaryaspor'da!
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        Sakaryaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların forma giyen 33 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladı. Sosyal medya hesabından paylaştıkları video ile Kakuta'nın gelişini duyuran kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.

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