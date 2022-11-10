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Haberler Teknoloji GAFAM'ın (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) 4 trilyon doları buhar oldu!
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GAFAM'ın (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) değeri 4 trilyon dolar eridi

GAFAM olarak adlandırılan, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft’un piyasa değerindeki kayıplar 4 trilyon doları buldu. Yılbaşından bu yana GAFAM’ın toplam piyasa değerinin yüzde 40’ı erirken, en büyük kaybı yüzde 70’i buhar olan Facebook yaşadı.

GAFAM'ın (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) 4 trilyon doları buhar oldu!

Pandemi ve beraberinde artan dijitalleşme rüzgarıyla birlikte değerlerine değer katan dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, 2022 yılında kayıp üstüne kayıp yaşıyor.

GAFAM olarak adlandırılan, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft’un bu yıl içinde yaşadığı toplam kayıplar 4 trilyon doları buldu.

10 AYDA 10 TRİLYON DOLARDAN 6 TRİLYON DOLARA DÜŞTÜLER

2022 yılı başında 10 trilyon doları geçen bu 5 teknoloji devinin toplam piyasa değeri, dün itibariyle 6 trilyon dolar seviyesine indi.

Yılbaşından bu yana en büyük kaybı piyasa değeri yüzde 70’ten fazla eriyen Facebook (Meta) yaşarken, Facebook’u yüzde 49’luk değer kaybıyla Amazon, yüzde 41’lik kayıpla Google (Alphabet) ve yüzde 33’lük kayıpla Microsoft takip etti.

5 teknoloji devinin piyasa değerindeki değişim

Şirket Piyasa Değeri (Ocak 2022) Piyasa Değeri (Kasım 2022) Değişim (Bu Yıl)
Apple 2970 2150 -28%
Amazon 1735 880 -49%
Google 1920 1130 -41%
Facebook 930 270 -71%
Microsoft 2510 1670 -33%
Toplam 10065 6100 -39%

Bu 5 dev şirket arasındaki en büyük şirket olan Apple’ın yılbaşında 3 trilyon dolara dayanan piyasa değeri ise son 10 ayda yüzde 28 azalarak, 2.1 trilyon dolara geriledi.

İŞTEN ÇIKARMA DALGASI…

Küresel ekonomik büyüme ve enflasyon kaygılarıyla birlikte bozulan teknoloji devlerinin finansal beklentileri, son dönemde işten çıkarma dalgasını da beraberinde getirdi. Son dönemde Apple ve Amazon işe alımları durdururken; Intel bin, Facebook ise 11 bin çalışanını işten çıkarma karar aldı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çalışanlara yolladığı e-postada işten çıkarma gerekçelerini ise şu sözlerle açıkladı: "Maalesef olaylar beklediğim gibi gelişmedi. E-ticaretteki trendler pandemi öncesi trendlere dönmekle kalmadı, makroekonomik düşüş, artan rekabet ve reklamlardaki gerileme gelirimizin beklediğimden çok daha düşük olmasına yol açtı. Bu konuda hata yaptım ve sorumluluğu üzerime alıyorum."

Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından artık özel bir şirket statüsüne giren Twitter’da da çalışanların yaklaşık yarısı ile yolların ayrılmasına karar verilmişti.

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