Uzun süredir ücretsiz deneme yayınlarıyla geniş izleyici kitlelerine ulaşan yeni dijital yayın platformu GAİN'de ücretli üyelik dönemi başladı. Diğer dijital yayın platformlarının aksine 10-15 dakikalık içeriklerle dikkat çeken GAİN artık ücretli olacak. Peki, GAİN ücreti ne kadar olacak? İşte GAİN üyelik ücretleri ve ücretli üyelik hakkında merak edilenler...

GAİN ÜCRETLİ OLUYOR!

GAİN, genellikle mobil cihazlardan izlenmesi amaçlanan eğitici ve eğlendirici kısa videolardan oluşan bir dijital içerik platformu olarak tanıtılan GAİN'de ücretli üyelik dönemi başlıyor. 30 Aralık 2020'de ücrertsiz olarak yayına başlayan GAİN'den Nisan ayında üyelerine bir mail geldi. Bir anda büyük bir popüleriteye ulaşan GAİN, üyelerine gönderdiği mailde

"Sevgili Üyemiz,

Heyecanla başladığımız yolculuğumuzda yanımızda olduğunuz için çok mutluyuz.

Şimdi birlikte çıkmak istediğimiz yeni bir yol daha var.

7 Nisan’da özenle seçtiğimiz, severek çektiğimiz yerli-yabancı yepyeni içeriklerle yeni bir döneme giriyoruz.

Ayda sadece 21,90 TL’ye* Premium aboneliğe geçerek aşağıdaki içeriklere ve çok daha fazlasına erişebilirsiniz.

GAİN’deki içeriklerin bir kısmının her zamanki gibi ücretsiz kalmaya devam edeceğini de belirtelim.

Yepyeni içerikler keşfetmeniz için aşağıda sizi bekliyor." dedi.

GAİN ÜYELİK ÜCRETLERİ

GAİN Premium üyeliği kredi/banka kartı ile aylık 21.90 TL, uygulama içi ödeme ile aylık 23.99 TL’dir.

GAİN Premium üyeleri ödeme yöntemi fark etmeksizin tüm içeriklere mobilden, TV’den ve web’den erişebilir.

GAİN PREMİUM NASIL ÜYE OLUNUR?

Ücretsiz bir GAİN hesabınız varsa gain.tv web sitesinden ‘Hesabım’ sekmesine gidip ‘Abone ol’ butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olma ekranında kredi kartı ya da banka kartı bilgilerinizi girerek abone olabilirsiniz.

GAİN'DE ÜCRETSİZ İZLENMEYE DEVAM EDECEK OLAN İÇERİKLER NELER?

10 Bin Adım, Terapist, Vedat Milor ile En İyisi, İlber Ortaylı ile Zaman Makinesi, Mirgün Cabas ve Duygu Demirdağ ile gündem değerlendirmeleri gibi sevilen içerikleri yine hiçbir ücret ödemeden izleyebileceksiniz.