Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiSosyal Medya
ABONE OL

GAİN'de yeni dönem başlıyor: Artık ücretli olacak! GAİN ücreti ne kadar? İşte GAİN üyelik ücretleri

Son zamanlarda hızla popüler olan dijital yayın platformları arasına 2020'nin son gününde dahil olan GAİN ile ilgili yeni karar sosyal medyada gündem oldu. 30 Aralık 2020 tarihinden beri mini dizileri, filmleri ve belgeselleriyle farklı bir izleme deneyimi yaşatan GAİN ücretli üyelik dönemini başlatıyor. Peki, GAİN ücreti ne kadar olacak? İşte GAİN üyelik ücretleri ve ücretli üyelik hakkında merak edilenler...

GAİN'de yeni dönem başlıyor: Artık ücretli olacak! GAİN ücreti ne kadar? İşte GAİN üyelik ücretleri

Uzun süredir ücretsiz deneme yayınlarıyla geniş izleyici kitlelerine ulaşan yeni dijital yayın platformu GAİN'de ücretli üyelik dönemi başladı. Diğer dijital yayın platformlarının aksine 10-15 dakikalık içeriklerle dikkat çeken GAİN artık ücretli olacak. Peki, GAİN ücreti ne kadar olacak? İşte GAİN üyelik ücretleri ve ücretli üyelik hakkında merak edilenler...

GAİN ÜCRETLİ OLUYOR!

GAİN, genellikle mobil cihazlardan izlenmesi amaçlanan eğitici ve eğlendirici kısa videolardan oluşan bir dijital içerik platformu olarak tanıtılan GAİN'de ücretli üyelik dönemi başlıyor. 30 Aralık 2020'de ücrertsiz olarak yayına başlayan GAİN'den Nisan ayında üyelerine bir mail geldi. Bir anda büyük bir popüleriteye ulaşan GAİN, üyelerine gönderdiği mailde

"Sevgili Üyemiz,

Heyecanla başladığımız yolculuğumuzda yanımızda olduğunuz için çok mutluyuz.

Şimdi birlikte çıkmak istediğimiz yeni bir yol daha var.

7 Nisan’da özenle seçtiğimiz, severek çektiğimiz yerli-yabancı yepyeni içeriklerle yeni bir döneme giriyoruz.

Ayda sadece 21,90 TL’ye* Premium aboneliğe geçerek aşağıdaki içeriklere ve çok daha fazlasına erişebilirsiniz.

GAİN’deki içeriklerin bir kısmının her zamanki gibi ücretsiz kalmaya devam edeceğini de belirtelim.

Yepyeni içerikler keşfetmeniz için aşağıda sizi bekliyor." dedi.

GAİN ÜYELİK ÜCRETLERİ

GAİN Premium üyeliği kredi/banka kartı ile aylık 21.90 TL, uygulama içi ödeme ile aylık 23.99 TL’dir.
GAİN Premium üyeleri ödeme yöntemi fark etmeksizin tüm içeriklere mobilden, TV’den ve web’den erişebilir.

GAİN PREMİUM NASIL ÜYE OLUNUR?

Ücretsiz bir GAİN hesabınız varsa gain.tv web sitesinden ‘Hesabım’ sekmesine gidip ‘Abone ol’ butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olma ekranında kredi kartı ya da banka kartı bilgilerinizi girerek abone olabilirsiniz.

GAİN'DE ÜCRETSİZ İZLENMEYE DEVAM EDECEK OLAN İÇERİKLER NELER?

10 Bin Adım, Terapist, Vedat Milor ile En İyisi, İlber Ortaylı ile Zaman Makinesi, Mirgün Cabas ve Duygu Demirdağ ile gündem değerlendirmeleri gibi sevilen içerikleri yine hiçbir ücret ödemeden izleyebileceksiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pandemi teknolojide neleri değiştirdi? Türk Telekom’dan en çok hangi bu ürün ve hizmetler isteniyor? Haberler
TEKNOLOJİPandemi teknolojide neleri değiştirdi?
Blu TV'den hafta sonu jesti: 3 gün ücretsiz! Blu TV ücretsiz izleme kodu ne? Blu TV dizileri ve filmleri
TEKNOLOJİBlu TV'den hafta sonu jesti: 3 gün ücretsiz!
Blu TV 3 gün ücretsiz yayın yapacak! Blu TV ücretsiz nasıl izlenir?
TEKNOLOJİBlu TV 3 gün ücretsiz yayın yapacak!
Elektrikli scooter kullananlar dikkat! Artık bu kurallar geçerli! Haberler
TEKNOLOJİArtık e-scooter kullanırken...
Drone alırken nelere dikkat etmeli? Haberler
TEKNOLOJİDrone alırken bunlara dikkat!
İşte en çok karşılaşılan 10 akıllı telefon şikayeti - Haberler
TEKNOLOJİ'Cep'te bitmeyen 10 şikayet!
Samsung "Galaxy Unpacked" etkinliği tarihini duyurdu! Samsung "Galaxy Unpacked" etkinliğinde ne tanıtacak?
TEKNOLOJİSamsung "Galaxy Unpacked" etkinliği tarihini duyurdu! ...
Son dakika! Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza - Haberler
TEKNOLOJİRekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza
Türk Telekom'dan Ramazan'da 10 GB hediye internet - Haberler
TEKNOLOJİRamazan’da 10 GB hediye internet verecek
Apple lansman tarihi resmen belli oldu! Apple'ın Nisan 2021 etkinliğinde ne tanıtılacak?
TEKNOLOJİApple lansman tarihi resmen belli oldu!