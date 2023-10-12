Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, 2017-18 sezonu başlangıcını hatırlattı - Galatasaray Haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, 2017-18 sezonu başlangıcını hatırlattı

        Süper Lig'in ilk 8 haftasında 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, 2017-2018 sezonundan sonra bu başarısını tekrarladı. Icardi sekiz lig maçında sekiz gol atarken Kerem Aktürkoğlu ise dört golün hazırlayıcısı oldu. Altı futbolcu, sekiz maçta da görev yaparken sarı-kırmızılılar sekiz haftanın en az gol yiyen ikinci takımı olarak geride bıraktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:19 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken Galatasaray, 7 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 22 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 4 gördü.

        2

        Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Galatasaray, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u mağlup etti. Aslan, milli takım arasından sonra evinde derbide Beşiktaş ile mücadele edecek.

        3

        2017-18'DEN SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ

        Bu sezon Süper Lig'e iyi başlayan ve namağlup devam Galatasaray, bu başlangıcını daha önce 2017-2018 sezonunda da yaşamıştı. Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki sarı-kırmızılılar, o sezon da ilk 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan, ilk 8 haftada 20 gol kaydederken, 6 gol yedi.

        4

        2017-2018 sezonunda Galatasaray, 75 puanla şampiyon olmuştu. Ayrıca sezon devam ederken Tudor'un yerine Fatih Terim takımın başına gelmişti.

        5

        ICARDI'DEN 8'DE 8!

        Galatasaray'da ilk 8 haftada Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımını sırtladı. Icardi oynadığı 8 mücadelede rakip fileleri 8 kez havalandırarak, takımının en skoreri oldu.

        6

        Icardi'nin haricinde sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 3, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Abdülkerim Bardakcı da 1'er kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca MKE Ankaragücü maçında kaleci Hayrullah Bilazer kendi kalesine gol attı.

        7

        Süper Lig’de geçtiğimiz sezonun asist kralı olan Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da başarısını sürdürüyor. Kerem, attığı 3 golün yanında bu sezon ligde 4 de asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, şu anda Süper Lig’de asist krallığında Yusuf Sarı’nın ardından ikinci sırada bulunuyor.

        8

        Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada savunmasıyla da ön plana çıktı. Yaz transfer döneminde Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de takıma katılmasıyla savunmasını güçlendiren sarı-kırmızılılar, kalesinde 4 gol gördü.

        9

        Sarı-kırmızılı takım, bu performansıyla ligde en az gol yiyen ikinci takım olarak yer alıyor. Aslan, söz konusu müsabakaların 5'inde de kalesini gole kapadı.

        10

        Teknik Direktör Okan Buruk, 6 futbolcuyu ligde 8 haftada da oynattı. Buruk; Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'yi ya 11 başlattı ya da sonradan oyuna dahil etti. Ayrıca Muslera ve Boey, 8 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı.

        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor