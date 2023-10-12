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Galatasaray, 2017-18 sezonu başlangıcını hatırlattı Süper Lig'in ilk 8 haftasında 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, 2017-2018 sezonundan sonra bu başarısını tekrarladı. Icardi sekiz lig maçında sekiz gol atarken Kerem Aktürkoğlu ise dört golün hazırlayıcısı oldu. Altı futbolcu, sekiz maçta da görev yaparken sarı-kırmızılılar sekiz haftanın en az gol yiyen ikinci takımı olarak geride bıraktı İhlas Haber Ajansı Giriş: 12.10.2023 - 12:19 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:19 facebook

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Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken Galatasaray, 7 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 22 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 4 gördü.

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Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Galatasaray, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u mağlup etti. Aslan, milli takım arasından sonra evinde derbide Beşiktaş ile mücadele edecek.