Galatasaray: 86 - Unicaja Malaga: 84 | MAÇ SONUCU
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında evinde konuk ettiği İspanya temsilcisi Unicaja Malaga takımını 86-84 mağlup etti.
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı İspanyol ekibi Unicaja Malaga'yı 86-84 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Unicaja Malaga ise ilk mağlubiyetini aldı.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Yohan Rosso, Martins Kozlovskis, Andris Aunkrogers
GALATASARAY: Young 10, Wallace 17, Sadık Emir Kabaca 1, Cummings 12, Blumbergs 2, Samet Geyik 6, Palmer Jr 13, Buğrahan Tuncer 9, Delgado 16, Göksenin Köksal
UNICAJA MALAGA: Perez 17, Osetkowski 9, Balcerowski 2, Ejim, Kalinoski, Taylor 14, Barreiro 5, Carter 14, Dedovic, Tillie 8, Perry 11, Sima 4
1’İNCİ PERİYOT: 24-21
DEVRE: 38-38
3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-57
4'ÜNCÜ PERİYOT: 86-84