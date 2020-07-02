Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Bir süredir sakatlık ve cezalı oyuncularla boğuşan Galatasaray'a iki kötü haber daha geldi! Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Henry Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran Monaco ve Mario Lemina'nın bonservisinin bulunduğu Southampton oyuncularını geri çağırdı!

Geçen yaz 1 sezonluğuna kiralanan Lemina ve takıma devre arasında katılarak sezon sonuna kadar kiralanan Henry Onyekuru, bonservisinin bulunduğu kulüplere dönecek.

1 Temmuz itibarıyla biten sözleşmeler için FIFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrasında tavsiye kararları açıklamış ve sözleşmelerin, sezon tamamlanana kadar geçerli olabileceğini belirtmişti. Galatasaray'ın hem Monaco hem de Southampton'la masaya oturarak kalan 5 maçlık süre için yeni bir anlaşma yapmayı planladığı öğrenildi.

Mario Lemina, Süper Lig'in 29. haftasındaki Başakşehir maçında sakatlanmıştı. Henry Onyekuru'nun ise sezonun kalanında oynaması için herhangi bir engel bulunmuyordu.