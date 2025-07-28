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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray, ABD'li forveti açıkladı - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, ABD'li forveti açıkladı

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet John Meeks'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:30
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        Galatasaray, ABD'li forveti açıkladı!
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        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet oyuncusu John Meeks'i kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 26 yaşındaki basketbolcu, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasını giyecek.

        Meek, kariyerinde Kouvot Kouvola, Donar Groningen, Aguada, Bnei Ofek Dist Hertzeliya ve Santeros de Aguada formalarını giydi.

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