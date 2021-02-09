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Galatasaray Alanyaspor kupa maçı ne zaman? Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede 90 dakika sonunda üstün olarak taraf adını yarı finale yazdıracak. Normal süre eşitlikle sona ermesi durumunda 15 dakikalık iki devre oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa turu atlayacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Alanyaspor kupa maçı ne zaman? Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Alanyaspor, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar iki kez karşılaştı. Geçtiğimiz sezon oynanan çeyrek final mücadelesinde iki takım da birer galibiyet aldı. Turu geçen ise turuncu-yeşilliler olmuştu. İki takım ligde ise 9 karşı karşıya geldi. Galatasaray 6, Alanyaspor 2 kez galip geldi. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Bu sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1’lik skorla kazanmıştı.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray yarın saat 20.45'te sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Müsabaka A Spor kanalından canlıolarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray kupaya 5. Tur'dan Darıca Gençlerbirliği maçı ile başladı. Sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 ile geçti. Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi. Alanyaspor ise 5. Tur'da Adanaspor'u 5-1, Son 16 Turu'nda da BB Erzurumspor'u 4-1 ile geçerek çeyrek finale çıktı.

5 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray, Süper Lig’de son oynadığı 5 müsabakadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini Beşiktaş deplasmanında alırken, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray’da Alanyaspor mücadelesi öncesinde Sofaine Feghouli ile Marcelo Saracchi’nin sakatlıkları bulunuyor.

BİTİGEN YÖNETECEK

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

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