Galatasaray Alanyaspor maçı için artık heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası'nda finali hedefleyen iki takımın çeyrek final mücadelesi yarın akşam Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Kazananın yarı finale yükseleceği zorlu maç öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği soruların cevaplarını bir araya getirdik. Peki merakla araştırılan Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Alanyaspor maçı 10 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:45'de başlayacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Etobo, Belhanda, Ömer Bayram, Kerem, G.Fernandes, Falcao.

Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Efecan, Bareiro