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        Galatasaray, Avrupa'dan dev geliri garantiledi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı toplamda 4-0'lık skorla eleyerek play-off'a kalan ve Molde ile eşleşen Galatasaray, dev bir geliri de garantiledi! Sarı-kırmızılılar, Norveç ekibine elense dahi kasasına milyonlarca Euro'luk gelir sokacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:40
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda Molde’yle karşılaşacak Galatasaray, Norveç ekibine elense dahi kasasına dev bir gelir sokacak.

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        UEFA yönetmeliklerine göre, Şampiyonlar Ligi’nde play-off’ta elenen takımlar, teselli ödülü mahiyetinde 5’er milyon Euro ile destekleniyor.

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        Bu sebeple sarı-kırmızılılar, üçüncü eleme turunda Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı eleyip play-off turuna yükselerek Devler Ligi’nden 5 milyon Euro'luk kazancı garantilemiş oldu.

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        ELENSE DE AVRUPA LİGİ'NE GİDECEK

        Sarı-kırmızılılar, Molde’ye elendiği takdirde yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

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        Ödül talimatına göre, Avrupa Ligi’nde gruplarda boy gösterecek her takıma 3,63 milyon Euro'luk katılım payı veriliyor.

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        Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki en büyük kazanç kalemi ise market geliri olacak.

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        Türkiye’nin bu ligdeki market değeri yaklaşık 5 milyon Euro ve sarı-kırmızılılar yoluna bu ligde devam etmek zorunda kalırsa, başka Türk takımı bulunmadığı için market gelirinin tek başına sahibi olacak.

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        Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi’nde katsayı sıralamasında da an itibarıyla 18 takımı geçiyor ve 19 hissesi garanti durumda. Bunun getirisi ise 2,5 milyon Euro.

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        Böylece Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Molde’ye elenirse Avrupa macerasını iki numaralı ligde sürdürecek ve burada göstereceği performanstan bağımsız gelir hanesine toplamda 16 milyon Euro yazdıracak.

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        GRUPLARA KALIRSA EN AZ 25 MİLYON EURO!

        Galatasaray, Norveç ekibini saf dışı bırakır ve Devler Ligi bileti alırsa Avrupa gelirini en az 25 milyon Euro yükseltecek.

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        Cim-Bom, 15,64 milyon Euro'luk katılım payının yanı sıra yaklaşık 1,5 milyon avroluk market gelirine ulaşacak.

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        Katsayı gelirinde ise sarı-kırmızılılar an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde 7 hisseyi (7 milyon 959 bin Euro) cebine koyacak.

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        Galatasaray, kendisinden daha fazla katsayıya sahip Braga, PSV, Dinamo Zagreb ve Kopenhag’tan herhangi birinin turnuvaya veda etmesi halinde, elenen her takım için birer hisse daha (1 milyon 137 bin Euro) kazanacak.

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        Diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda Molde’yle karşılaşacak Galatasaray, Norveç ekibine elense dahi kasasına en az 16 milyon Euro koyacak.

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