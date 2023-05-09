SERKAN KORKMAZ/FOTOMAÇ: "Maçın on biri şaşırtıcıydı. Son iki maçında beş puan kaybetmiş bir takıma sadece Adekugbe ile Kazımcan değişikliği bence yeterli değildi. Belliki Okan Hoca dört beş formsuz oyuncuyu ya aynı anda değiştirmek ile istikrar arasında kalmıştı. Sadece iki üç değişiklikle durduk yere kalp kırmak istememiş olabilir ama ilk yarıdaki Oliveira, Kerem hatta Rashica'yı görünce ne büyük risk aldığını idrak etmiş olabilir. Yine de son derece çekingen ve boyun eğmiş bir Başakşehir karşısında güçlü bir oyun ortaya kondu. Tek olumlu hareketi penaltının kazanıldığı ortayı yapmak olan Oliveira sahanın en kötüsüydü. Rashica en azından savunmaya dönüyordu ama Kerem'de o da yoktu. Mertens vücut diliyle, hırsıyla sahada kalmayı "gidiş yolundan" hak ediyordu fakat (kendi isteğiyle) ilk çıkan o oldu. Kerem veremediği paslarla Icardi'yi hayli tüketmişken Zaniolo gol tehditini arttırıyordu. Kritik galibiyetle şampiyonluğa giden yolu çiçeklerle bezeyen sarı kırmızılarda en çok Torreira, Kazımcan ve Boey'i beğendim.