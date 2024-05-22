Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Habertürk'te!

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, Habertürk TV'de Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtlıyor.

İşte Sühely Batum'un açıklamaları:

"Biz ortaya çıktığımızda mecburen tüzük gereği 25'inde seçimler yapılacağı için ilk toplantıdan 15 gün önce listenizi vermek zorundasınız. Bu da 3 Mayıs. Bu nedenle 3 Mayıs'ta verdik. Özellikle bizim gibi Galatasaray'ın şampiyonluğuna her şeyden önce önem veren, şampiyon olurken seçim yarışının içerisinde olmayan üyeler, taraftarlar üzüldüler. 'Böyle bir şeye girmeyin' dediler."

"3-0 MAĞLUP BAŞLARSIN" Hepimiz biliriz, normalde 2 sene şampiyon olan bir takımın ve görüntüde borçlarını kapatmış ciddi mali ferahlamaya girmiş takım görüntüsünde aday olmak zor bir şeydir. 3-0 mağlup başlarsın. İçimizde ne ben ne arkadaşlarımdan hiçbiri deli değil. Neden girdik? Eğer bu dönem geçerse ve girilmezse Galatasaray'ın çok değerli birtakım şeyler kaybedebileceğini düşündük. REKLAM "YÖNETİM ALAMADI VE ELENDİK" Bir başkan adayı olarak şunu düşünüyorum. Okan Buruk orada, Erdem Timur öbür tarafta. Burada Buruk'u başarısız görmüyorum. Şunu başarısız görüyorum; örneğin Bayern Münih maçında muhteşem futbol oynadılar. Hakem sonunda çizginin bile çekilemediği yerde üç kere geldiği ortamda yenildik ve elendik. Başarısız görmedik. Okan Buruk ara transfer döneminde yalvardı. Bir adam alın, sol bek mutlaka alın dedi. Yönetim alamadı ve biz eleyebileceğimiz Sparta Prag'a yenilerek elendik. Okan Buruk'un veya mevcut futbolcuların ya da Erdem Timur'un kabahati olmadığını düşündüğümü ama bunu seçim propagandası için değil. Bir sağ bek, sol bek alın dedi Okan Buruk ve almadık. Sonunda ara transferi geçirdik.

"RİVA PROJESİ TARİHİN EN KÖTÜ SÖZLEŞMELERİNDEN BİRİ" Tam şampiyon olacak iken bunları söyleme diyorlar ama, burada o kadar büyük eksiklikler var ki. Deli değiliz biz. Şöyle düşünün Riva projesi. Bana göre rakamları vermeyeceğim. Tarihin en kötü sözleşmelerinden biridir. Dursun Bey '1400 villa yapılacak' demişti. 'Burada 125 villamız kaldı' dedi. Yapılamadı. Bu projenin bitim tarihi 2023'ün 9. ayıydı. Neredeyse 9-10 ay geçmiş. Sayın başkanım bu çok önemli proje. Siz yüzde 20 alıyorsunuz, 80'inini yapımcı firma ve Emlak Konut alıyor. Bunu etrafta soruyoruz. 20'ye 80 yapan başka bir kuruluş var mıdır? Yoktur. Bu yüklenici firma mutlaka çok iyi firmadır, bir şey söylemiyoruz. Emlak Konut muhteşemdir ama Galatasaray cephesine baktığınızda eksik.

"TAŞINMAK ZORUNDASINIZ" DEDİLER" Kaldıraç dediğin ciddi mi yoksa değil mi? Mecidiyeköy'de stadımız vardı. 'Taşınmak zorundasınız' dendi. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe statları dağın ucunda mı, ücra yerde miydi? Neden onlar taşınmak zorunda kalmadılar da bir tek Galatasaray. Diğer takımlar bize 'devlet size avantadan stat yapıyor' dendi. Bıraktığımız yere devlet muhteşem binalar, işyerleri, dükkanlar, rezidanslar yapıldı. Çadırın olduğu yer bize kaldı. Sayın Başkan oraya otel yapacağını anlattı. Siz bunu konuta dönüştürdünüz. Sonra 'otel olmaz' dediniz. Şimdi soruyoruz. Bir kuruluşun başkanına diyorsunuz ki 'bu yaptığın sözleşme çok kötü' diyorsunuz, 'odama gel ben sana anlatırım' diyor.

"CEVAP VERMEDİLER" Genel kurullara geldim, konuşma bile yaptım. Sayın başkan bana dedi ki, 'Genel kurula geldiğinde konuşma yaptın çok siyasaldı' dedi. Ben Galatasaray ile başka kurumları ayırabilecek kadar yeteneği olacak insanım. Böyle bir şey yapar mıyım? Türkiye'de futbol alanında hukukun eksik olduğunu söyledim. Mecdiyeköy'de dendi ki rezidansa geçtik. 2 yıl oldu. Biz bunu yazılı da sorduk Cevap vermediler. Ne yaptınız? Turizm alanıydı, konut alanına çevirdiniz mi? Kaç tane yaptınız, kaç tanesini sattınız. Yüzde 60'a yakınını aldık deniyor. Şimdi oradan kalanları satacağız deniyor. Biz oradan kaç para kazanacağız? Projeksiyonunuz nedir? Bunu soruyoruz. Biz projeksiyon yapacağız diyoruz. Genel kurula geldiğinizde şöyle bir adet var. Keşke şunu sorabilseydik, 'sayın genel başkan ilk defa geldiğimizi varsayın, size sorduk bunu, 'sayın başkan Riva'da, Mecidiyeköy'de, Florya'da böyle yaptınız' dedik. Başkanın bize 'Bu söylediğiniz doğru rakamlar değil, yüzde 20 ile yapmadım, orada aldığım yüzde 60'tır, 40'tır, 35'tir'.

"RİVA'DAN KURTARABİLECEĞİMİ KURTARACAĞIZ" Riva için bize denmişti ki '400 bin metre inşaat alanına dönüştürülebilir'. Bu yapılmadı. Natamam verildiği için her birinden 1000 dolar kaybediyorsun. Orada 300 milyon dolar Galatasaray'ın kaybı var dedik. Cezai şartı uygulayalım. Bu korkunç bir oran. 1400 villa. Ben uydurmuyorum. 450 tanesi yapılmayacak. Kendi söyledi. Peki bunu ne zaman yapacaksın? 2025'e kadar süre verdik. Gelince biz buna bakacağız. Riva'dan kurtarabileceğimizi kurtaracağız. Riva'da baştan siz, Emlak Konut ve yüklenici firmayla yaptığınızda büyük bir zarara uğramışsınız. Yüzde 20 ortada.

"TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLARA UĞRACAĞIZ" Kemerburgaz'da çok basit bir şey söyleyeyim. Florya'da metrekareyi biliyor musunuz? 62 bin metre yerimiz var. Şu anda orada 110 bin metrekare inşaat alanı var. Terasıyla, açık alanlarıyla. Buradaki yerimiz 4 bin 500 metre olduğu için çıkmamız lazım dendi. 110 bin metre inşaat yapıyorsun. 4 bin 500 metreye bir şey ekleyemediğin için çıkıyorsun. Kemerburgaz'da 6 saha yapacağız dendi. Şu anda 2 saha yapılıyor. Kulüp yapmıyor bunları. Bütün insanlar, benim çocuklarım, eşim dahil, iyi birer Galatasaraylı olarak bazen düşünüyorlardır 'Baba pazar günü maç var, bir sus, kilitlenelim buna'. Susmayacağımızı biliyorlar. Yola çıkmamızın nedeni 25'ini geçirirsek telafisi mümkün olmayan zarara uğrayacağımız. Galatasaray açısından ciddi bir zarar olacağı için.

"RİVA NERE, FLORYA NERE?" 2016-17 sayın başkan diyor ki 'Ben Riva'yı değerlendireceğim'. Buradan büyük gelir kaynağı düşünülüyor. Devlet güvencesi diyor. Yüzde 20'ye 80 gibi bir şeyle anlaşıyoruz. Arkadan bir anda o sözleşmelere bakıyoruz ki Florya da işin içine girmiş. Riva nere, Florya nere? Galatasaray'da bir kişi çıksın 'evet bunun gerçek nedenini biliyorum' desin. Rahmetli Mustafa Cengiz geliyor. Allah gani gani rahmet eylesin. O Florya'yı boşaltmadığı için sözleşme kadük oluyor. Yeni sözleşme yapılırken Mustafa Cengiz Florya'yı oradan ayırıyor. Bunun dışında bırakıyor. İlk sözleşme geçerli olsaydı 20 dönüm yoktu.