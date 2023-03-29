"SEVGİ İKLİMİNİ SÜRDÜRELİM"

Genel kurul yönetimleri ibrası oy birliği ile sonuçlandı. Buna birlik ve beraberliğin Galatasaraylıların birbirini sevmesi ve sevgi ikliminin etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ramazan ayında, sevgi ile özdeşleşmiş bir ay içindeyiz. Bunu yıllar boyunca sürdürelim.