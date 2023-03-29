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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lige sataşanlar var!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSİYAD) iftar yemeğinde flaş açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK ve Hatayspor'un tüm maçlarının sayılmaması gerektiğini savunan başta Beşiktaş olmak üzere 7 kulübe göndermede bulunan Özbek, "Lige sataşanlar var. Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var" dedi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lige sataşanlar var!

    1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSİYAD) geleneksel iftarı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. İftara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri, dernek yönetim kurulu üyeleri ve camiadan isimler katıldı.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lige sataşanlar var!

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iftar sonrasında açıklamalarda bulundu. Özbek'in açıklamaları şu şekilde: 
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lige sataşanlar var!

    "BURUK BİR RAMAZAN GEÇİRİYORUZ"

    Ramazan ayındayız, hepinizin tuttuğu oruçlar kabul olsun. Buruk bir ramazan geçiriyoruz. Depremde acı kayıplarımız oldu. Yaralılarımız oldu. Deprem döneminde Galatasaray büyük bir imtihan verdi. Bölgeye faaliyetlerinde en başarılı olan spor kulübüydü. 
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lige sataşanlar var!

    "DEPREMZEDELERE YARDIMLARIMIZ DURMAYACAK"

    Yaraları sarmak için faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgenin en büyük sorunu iş göçünün olması. Galatasaray olarak konunun farkındayız. Kalıcı konut yapmak için faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kampanyalar başlattık. Yardımlarımız durmayacak.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lige sataşanlar var!

    "SEVGİ İKLİMİNİ SÜRDÜRELİM"

    Genel kurul yönetimleri ibrası oy birliği ile sonuçlandı. Buna birlik ve beraberliğin Galatasaraylıların birbirini sevmesi ve sevgi ikliminin etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ramazan ayında, sevgi ile özdeşleşmiş bir ay içindeyiz. Bunu yıllar boyunca sürdürelim. 
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lige sataşanlar var!

    "AZERBAYCAN'DA MUAZZAM BİR İLGİ GÖRDÜK"

    Geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan’da bir dostluk maçı oynadık. Muazzam bir ilgi gördük. Buradan tüm Azerbaycanlı kardeşlerime, Cumhurbaşkanı Aliyev’e, Karabağ Kulübü başkanına selamlarımı gönderiyorum. Bizi çok iyi karşıladılar. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir örneğini de oradaki yaptığımız maçla verdik. 
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lige sataşanlar var!

    "LİGİN FORMATINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

    Lig devam ediyor. Lige sataşanlar var. Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var. Onlar için de söyleyecek fazla bir şey yok.

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