Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması!

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Başkanı Mustafa Cengiz katıldığı bir etkinlikte transferlerle ilgili konuşurken Falcao tezahüratları üzerine açıklama yaptı!

Falcao

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi.

Büyükçekmece Belediyesinin yanında bulunan anıtta gerçekleştirilen törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve sarı-kırmızılı yöneticiler katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarların Falcao tezahüratları üzerine, "Siz böyle yaptıkça Falcao'nun fiyatı yükseliyor. Elimizden gelenin çok daha fazlasını yaptığımızdan çok emin olun. Biz de sizler gibiyiz. Bu bir ruh, Galatasaray ruhu. Bugün sizi buraya getirip, sevgili başkanıma bu anıtı diktiren işte o ruhtur. Bu ruhun en büyük ihtiyacı başarıdır. Bu başarıyı oluşturacak en büyük unsur sporculardır. Biz o değerli sporcuları mutlaka Galatasaray'a yakışan şekilde ve durumda sizlerle buluşturmayı ve alkışınıza sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, geçen yıl da bu anıttaki törene katıldığını vurgulayarak, "Gelecek sezon şampiyonluğu kutlarız dileğinde bulunmuştum. Bu şampiyonluğa ne mutlu ki sizlerin desteğiyle ulaştık. Sizlerin desteği ve gönül birlikteliği olmasaydı biz bu şampiyonluklara ulaşamazdık. Bizi bu başarılara iten en büyük neden sizlersiniz. Hedefimiz Avrupa ve dünyada şampiyonluklar yaşamak. İnşallah sizlerle birlikte bunlara ulaşırız. İyi ki varsınız, ne mutluyuz ki Galatasaraylıyız." ifadelerini kullandı.

Anıtı Galatasaray'ın Avrupa'da şampiyonluk yaşadıktan sonra yaptırdıklarını aktaran Hasan Akgün, "Bugün buraya kalkıp gelen Mustafa Bey ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Galatasaray bu sene bize yeni bir şampiyonlar anıtı yapmayı nasip eder." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan törende, Galatasaray'ın geride kalan sezon kazandığı Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluk kupaları da sergilendi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana MAÇI CANLI YAYIN! Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda
FUTBOL2. gol geldi!
Fenerbahçe Hertha Berlin MAÇI CANLI YAYIN! Fenerbahçe Hertha Berlin maçı saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOLMaçta ilk gol geldi!
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi - Falcao ateşi yandı - GS transfer haberleri
FUTBOLFalcao ateşi
Josef de Souza, İstanbul'a geldi
FUTBOLJosef İstanbul'da! Transfer açıklaması...
Son dakika bomba gelişme! Napoli, Eljif Elmas'tan sonra iki genç yıldızın peşinde! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
FUTBOLFenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
Süper Lig'de yayıncı krizi! İbrahim Yıldız kaleme aldı: "Maçları kim yayınlayacak?"
FUTBOL"Maçları kim yayınlayacak?"
Galatasaray Augsburg MAÇI CANLI YAYIN! Galatasaray Augsburg maçı saat kaçta hangi kanalda? GS
FUTBOLİlk yarıda 2 gol
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
FUTBOLBeşiktaş'a sürpriz golcü!
Beşitaş'tan son dakika! BJK sağ bek transferini bitirdi: Douglas Beşitaş'ta!
FUTBOLBeşiktaş sağ bek transferini bitirdi!
Galatasaray'ın gündemindeki Samatta'dan ayrılık açıklaması!
FUTBOLSamatta'dan ayrılık açıklaması!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X