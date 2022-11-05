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Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya geliyor. İki tarafta da hedef galip gelerek taraftarları mutlu etmek ve zirve yarışını sürdürmek. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak.
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.  Galatasaray - Beşiktaş derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. 
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi.
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. 
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    MUHTEMEL 11'LER

    GALATASARAY:

    Muslera
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Boey
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Nelsson
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Abdülkerim
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Emre Taşdemir
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Torreira
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Oliveira
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Rashica
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Mertens
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Kerem
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Icardi
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    BEŞİKTAŞ

    Mert
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Rosier
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Tayyip Talha
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Saiss
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Masuaku
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Salih
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Josef
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Gedson
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    Cenk Tosun
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

     Weghorst
  • Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS FB derbi maçı ne zaman?

    N'Koudou

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