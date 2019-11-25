Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.
Sakatlığı geçen kaleci Fernando Muslera, idmanda takımdaki yerini aldı.
Tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı ve Ryan Babel ise antrenmana katılmadı.
YORUMLAR