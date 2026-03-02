Canlı
        Galatasaray'da Alanyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Alanyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı!

        Galatasaray kupada oynayacağı Alanyaspor maçının kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda 8 eksik dikkat çekti

        Giriş: 02.03.2026 - 16:50
        Galatasaray'da kupa öncesi 8 eksik!

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ile Mauro Icardi, kafileye dahil edilmedi.

        Galatasaray'da Alanyaspor maçının kamp kadrosu şu şekilde:

        Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey.

        Halı sahada kalp krizi: 48 yaşında hayatını kaybetti

        Düzce'de halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 48 yaşındaki Murat Kasapoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (İHA)

