        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ikinci 'dalya'ya hazırlanıyor - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz ikinci 'dalya'ya hazırlanıyor

        Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Kocaelispor karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla 200. maçına çıkarak 2. kez 'dalya' diyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Barış Alper 2. 'dalya'ya hazırlanıyor

        Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın yapılacak Kocaelispor müsabakasında forma giymesi durumunda sarı-kırmızılı formayla 200. resmi maçına çıkacak.

        Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon lira (Dönemin kuruyla 2,1 milyon avro) bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki 5. sezonunu geçiriyor.

        2021-2022 sezonunda 23 resmi müsabakada forma giyen Barış Alper, maç başına 23 dakika süre aldı. Futbolda kulüp tarihinin en kötü sezonunu geçiren kadroda yer alan genç hücum oyuncusu, skor katkısı veremedi.

        REKLAM

        Yaşanan yönetim ve teknik adam değişikliklerinin ardından kadroda tutulan Barış Alper, ikinci sezonunda maç sayısını 30'a, ortalama süresini de 34 dakikaya çıkardı. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerindeki performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı futbolcu, 4 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Yaşanan şampiyonluktaki katkısının ardından Barış Alper'in 2025-2026 sezonunun ardından sona erecek sözleşmesi iyileştirme yapılarak 2026-2027 sezonuna uzatıldı.

        2023-2024 SEZONUNDA 55 MAÇA ÇIKTI

        Güçlü fiziği, hızı, top tekniği, mücadeleci karakteri, hırsı, gelişime açık tavrıyla dikkati çeken Barış Alper Yılmaz, sonraki sezonlarda takımın değişmezlerinden oldu.

        Genç futbolcu, 2023-2024 sezonunda 37'si Süper Lig, 14'ü Avrupa kupası, 3'ü Türkiye Kupası ve 1'i TFF Süper Kupa olmak üzere 55 resmi maçta süre aldı. Skor katkısını da önceki 2 sezona göre artıran Barış Alper, 7 kez gol sevinci yaşadı.

        2024-2025 SEZONUNDA 14 GOL ATTI

        Barış Alper Yılmaz, geçen sezon attığı 14 golle takımına mücadelesinin yanı sıra skorer kimliğiyle de katkı verdi.

        Takımdaki dördüncü sezonunda tecrübelenen Barış Alper, ligde 32 maçta sahaya çıktı. Avrupa'da 11, Türkiye Kupası'nda 4 ve Süper Kupa'da 1 karşılaşmada görev yapan milli futbolcu, toplamda 48 resmi müsabakada 14 kez gol sevinci yaşadı.

        REKLAM

        BU SEZON 43 MAÇTA 11 GOLÜ VAR

        Sarı-kırmızılı futbolcu, son maçta kaptanlık pazubendini taktığı Galatasaray'daki 5. sezonunda 43 müsabakada süre aldı.

        Bu sezon başında Suudi Arabistan'dan transfer teklifi alan Barış Alper, Galatasaray Kulübünün izin vermemesi üzerine mental sorun yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, bir süre antrenmana ve 2 Trendyol Süper Lig maçına çıkmaması, çok büyük olmasa da taraftarlarla arasında gerilime neden oldu.

        Bu sorunları çabuk atlatarak formasına kavuşan Barış Alper, performansıyla yeniden taraftarın kalbine girmeyi başardı. Milli futbolcu, 25'i Süper Lig, 12'si UEFA Şampiyonlar Ligi, 4'ü Türkiye Kupası ve 2'si Süper Kupa olmak üzere 43 mücadelede forma giydi. Barış Alper, attığı 11 golle takımına katkı verdi.

        OKAN BURUK'UN JOKERİ OLDU

        Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kariyerinde farklı mevkilerde gösterdiği iyi performansla takımına katkı verdi.

        REKLAM

        Zaman zaman bazı transferlerinden beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların imdadına Barış Alper yetişti. Bir kanat oyuncusu olan Barış Alper'i teknik direktör Okan Buruk, sağ ve sol bek ile santrforda kullandı. Kale, stoper ve defansif orta saha haricinde tüm bölgelerde görev yapan genç futbolcu, gösterdiği performansla takımının iyi gidişatına önemli katlı sağladı.

        Sarı-kırmızılı futbolcu, bu özelliği sayesinde hem ilk 11 kurarken hem de maç içindeki hamlelerinde teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlattı.

        PERFORMANSI

        Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray kariyerindeki performansı şöyle:

        Sezon Süper Lig Türkiye Kupası Avrupa Süper Kupa Toplam Gol
        2021-2022 17 1 5 - 23 -
        2022-2023 25 5 - - 30 4
        2023-2024 37 3 14 1 55 7
        2024-2025 32 4 11 1 48 14
        2025-2026 25 4 12 2 43 11
        Toplam 136 17 42 4 199 36
