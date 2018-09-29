Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelen Galatasaray'da Emre Akbaba, maçın 29. dakikasında Moussa Kone ile çarpışmış ve sakatlanmıştı. Mücadeleye devam edemeyen ve 33. dakikada yerini Fernando Reges'e bırakan Emre Akbaba'nın sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edildi. Ameliyat olacağı açıklanan futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı da belli oldu.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Emre Akbaba'nın iyileşme süreci 3 ayı geçebilir! Süper Lig'de geride kalan 10 haftada forma giymesi zor görünen milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında da forma giyemeyecek.

Devre arası kampına kadar hazır hale gelmesi planlanan futbolcunun devreyi kapatıp kapatmayacağı ise yarınki ameliyattan sonra netleşecek.

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