Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi tatlıya bağlandı. Alanyaspor mücadelesinde Barış Alper Yılmaz'ın oyuna dahil olması sonrasında Okan Buruk ile görüşerek bu karara tepki gösteren Fransız yıldız, bel ağrıları nedeniyle antrenmanlar ve Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer almayınca ipler gerilmişti.

Okan Buruk basın toplantısında tecrübeli golcü için açıklamalar yaparken Dursun Özbek de aynı gece bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğunu dile getirmişti. Buruk bu konudaki kararı yönetime bırakırken Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Florya ziyareti gerilen ipleri gevşetti.

Özbek ve Timur, Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-3'lük beraberliğin izlerini silmek ve futbolcuların derbiye odaklanmalarına yardımcı olmak için Florya'ya moral ziyareti gerçekleştirirken Bafetimbi Gomis zirvesi de yaşandı. Başkan Özbek'in önceki döneminde de tanıdığı Fransız futbolcu için görüşmeler yürüttüğü belirtilirken takım kaptanları Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu da devreye girdi.

MUSLERA YOĞUN ÇABA HARCADI Galatasaray'da 2017-18 sezonunda hem şampiyonluk hem de gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis'in bu sezon başındaki katkısına rağmen son haftalarda yeterince şans bulmaması sonrasında bu duruma kırıldığı öğrenilirken özellikle Fernando Muslera'nın ilişkilerin onarılması için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

TUDOR'LA DA KRİZ YAŞAMIŞTI Gomis'in 2017-18 sezonunda gol krallığını hedeflediği haftalarda oyundan erken çıktığı için Igor Tudor'la sorun yaşadığı, daha sonra ise bire bir görüşerek tatlıya bağlandığı hatırlatırken Fransız yıldız duygusal davrandığını kabul ederek hata yaptığını dile getirdi.

Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis, bu sezon başında yönetim ile görüşerek prim kararında revizeye gidilmesini istemişti. İlk 11'de oynayan oyuncuların yüzde 100, sonradan girenlerin yüzde 50, maç kadrosunda olanların ise yüzde 25'lik prim aldığı sistem, kaptanların önerisiyle değiştirilmiş ve galibiyet primlerinin eşit olarak dağıtılması teklif edilmişti.

TAKIM İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK Yönetim bu kararı büyük memnuniyetle karşılarken özellikle takımdaki genç oyuncuların Gomis'le kurduğu bağ daha da kuvvetlenmişti. Özellikle genç futbolcular ile yakınlık kuran, onlarla ilgilenen oyunculardan olan Gomis'in takım içindeki önemini bilen Buruk ve yönetim kanadı da Fransız yıldızın duygusal çıkışını affetti.