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Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi patlak verdi! Fransız oyuncunun Alanyaspor maçında oyuna alınmayınca sezonun geri kalan kısmında forma giymek istemediğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti...

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  • Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi

    Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta kadroya alınmayan Bafetimbi Gomis hakkında flaş gerçek ortaya çıktı. 
  • Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi

    Teknik direktör Okan Buruk, Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, Fransız yıldızın sezonun geri kalan kısmında forma giymek istemediğini söyledi. 
  • Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi

    Sarı-kırmızılıların hocası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
  • Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi

    "Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi. 
  • Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi

    Perşembe günü bana bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. 
  • Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi

    Bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Bu süreçten sonra gerekli kararları yönetimimiz verecek."
  • Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi

    ÖZBEK: GOMIS'IN DAVRANIŞINI KABUL ETMİYORUM

    Galatasaray'da Okan Buruk'un ardından başkan Dursun Özbek de Gomis'le ilgili konuştu.
  • Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi

    Gomis'in davranışının kabul edilemez olduğunu belirten Özbek şunları söyledi:
  • Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi

    "Bafetimbi Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. 
  • Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi

    Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca'ya saygı gösteriyor. 
  • Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi

    Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim kurulunda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum."
  • Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi

    37 yaşındaki forvet, bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maçta 10 gol atıp, 3 de asist yaptı.

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