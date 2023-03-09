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Galatasaray'da kadro şekilleniyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un, bu karşılaşmada sahaya sürmeyi planladığı kadro da şekillenmeye başladı

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