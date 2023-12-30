Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu burnundan ameliyat oldu
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle ameliyat oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemiz Medicana Ataköy’de başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir.
Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.