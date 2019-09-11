Süper Lig'de kulüpler, mücadele edecekleri 28 kişilik kadroları TFF'ye bildirirken Galatasaray'da yabancı kontenjanına takılan isim Martin Linnes oldu!
Bu sezon kadrosunu birçok yabancı oyuncuyla güçlendiren Galatasaray'da Martin Linnes, TFF'ye verilen 28 kişilik kadroda yer almadı.
Norveçli yıldız, sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda da bulunmamıştı.
Galatasaray'ın Süper Lig kadrosu şöyle:
Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Jean Michael Seri, Cristopher Nzonzi, Florin Andone, Ahmet Çalık, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Mariano, Yuto Nagatomo, Marcao, Mario Lemina, Radamel Falcao, Selçuk İnan, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Okan Kocuk, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Fernando Muslera, Ryan Donk, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Christian Luyindama
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